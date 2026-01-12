  • Новость часаБелый дом допустил применение военной силы против Ирана
    12 января 2026, 19:44 • Новости дня

    Шойгу осудил попытку вмешательства во внутренние дела Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Основной темой разговора стало обсуждение ситуации в Иране, а также вопросы внешнего вмешательства в дела страны, передает ТАСС.

    Шойгу выразил соболезнования и поддержал иранскую сторону в связи с многочисленными жертвами последних событий. В пресс-службе аппарата Совета безопасности подчеркнули, что Шойгу «решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о наличии у республики множества документов, подтверждающих участие США и Израиля в террористических действиях и организации беспорядков в стране.

    Журнал Time сообщал о гибели 217 человек после стрельбы по протестующим в Тегеране.

    Агентство Bloomberg сообщило о риске масштабного переворота в Иране.

    12 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    @ Анатолий Струнин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Признанная в России иноагентом журналист Юлия Латынина, выступавшая с позиций либеральной общественности, заявила, что её долгие годы обманывали ею же воспеваемые СМИ, заставляя верить совсем не в то, что было на самом деле.

    «Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

    По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

    «И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    12 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Разработчик рассказал о стратосферном беспилотнике-истребителе «Хищник»

    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведется разработка многофункционального стратосферного беспилотника «Хищник», который сможет выполнять миссии на высоте до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

    По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

    Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

    Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

    При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

    В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

    «При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    12 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    @ Thomas Padilla/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха Ирана и представитель иранской оппозиции в изгнании, поддержал вмешательство США ради массового протестного движения против властей страны, передает The New York Times.

    В интервью Fox News он подчеркнул, что протестующие воодушевлены заявлениями Дональда Трампа о возможности военного удара по иранским властям в случае жестокого подавления демонстраций.

    В ходе интервью Пехлеви обратился к Трампу: «Они знают, что вы не бросите их, как это было раньше. Именно поэтому у них есть надежда – потому что они верят, что вы их поддержите». Также он подчеркнул, что «необходимо раз и навсегда обезглавить змею, чтобы она больше не угрожала интересам иранцев, американцев и региона».

    Пехлеви, проживающий в изгнании с 1979 года, стал фигурой, вокруг которой объединяются сторонники перемен в Иране. По словам аналитиков, в последние годы он приобрел популярность внутри страны, несмотря на споры вокруг идеи реставрации монархии.

    Текущие протесты начались после резкого падения курса иранского риала, быстро превратившись в массовые выступления с требованием отставки аятоллы Хаменеи. В числе лозунгов демонстрантов отмечаются призывы в поддержку семьи Пехлеви. По данным иранских правозащитных организаций, за две недели погибло несколько сотен человек.

    Между тем, как заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан, акции протеста в Иране снизились после пика 8 января. Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Варианты действий, которые глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает, включают точечные удары и кибератаки внутри Ирана.

    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    12 января 2026, 02:55 • Новости дня
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель Подмосковья, владевший кроссовером X7 немецкого производителя BMW добился взыскания с автоконцерна более 400 млн рублей после того, как ему отказали заменить автомобиль с неисправной вентиляцией сидений.

    Судебный спор между жителем Подмосковья и BMW начался после того, как в купленном в 2021 году за 11 млн рублей кроссовере X7 обнаружилась некорректная работа вентиляции задней части передних сидений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Владелец автомобиля обратился в суд с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль. Представители BMW отказались исполнять судебное решение и выплачивать неустойку в размере стоимости автомобиля, сославшись на уход концерна с российского рынка.

    Претензии покупателя авто дошли до Верховного суда, который поддержал истца и отправил спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

    За время затяжных разбирательств сумма долга BMW продолжила расти из-за начисления законной неустойки. На сегодняшний день, по данным источника, долг BMW перед покупателем превысил 400 млн рублей, а ситуация остается беспрецедентной для российского автопрома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей оказался и BMW. Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    12 января 2026, 00:07 • Новости дня
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    12 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист Дудаков: Самая очевидная мишень Трампа после Венесуэлы – Куба

    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Угрозы Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены. Этот регион для Вашингтона не является приоритетным. Если исходить из стратегии нацбезопасности США, ключевое направление – это Куба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал попытки администрации США оказывать давление одновременно на несколько стран.

    «Эффект, который был достигнут после американской военной авантюры в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, пока сохраняется. Дональд Трамп, пользуясь этим, задействует классическую стратегию из бизнеса: он хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь нужного результата. Исходя из вероятности успеха, президент США и выберет какое-то одно», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его оценкам, самая очевидная мишень Вашингтона после Каракаса – Куба. «Островное государство для Штатов – это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», – уточнил собеседник.

    «Ситуация в экономике Кубы сложная: там постоянно происходят блэкауты, веерные отключения электричества. Страна зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы. И хотя власти смогли найти альтернативных поставщиков – в частности в Мексике, Гавана столкнется с последствиями», – детализировал эксперт.

    В Латинской Америке администрация Трампа также следит за Боготой и Мехико, продолжил Дудаков. «В Колумбии осенью пройдут президентские выборы. Штаты в надежде привести к победе правых, будут оказывать давление на страну», – отметил спикер. Что касается Мексики, там левые, которые сейчас находятся у власти, надеются прийти к компромиссу по ряду вопросов, но у них с Белым домом сохраняется довольно много противоречий.

    «Отдельный вопрос – Гренландия. Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», – рассуждает американист.

    Наконец, Трамп ухватился за Иран, добавил политолог. «Причина проста: в Исламской республике продолжаются протесты, которые администрации США очень хочется поддержать. При этом американские ресурсы на Ближнем Востоке сейчас ограничены», – напомнил Дудаков. По его мнению, угрозы главы Белого дома о возможных военных операциях в регионе преувеличены.

    «Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», – указал собеседник.

    Впрочем, по оценкам эксперта, иранское направление для Белого дома сейчас не является приоритетным, о чем свидетельствует и стратегия нацбезопасности США. «Основное – это Куба и Венесуэла. Это отвечает доктрине возвращения американского влияния в Латинской Америке», – уточнил аналитик.

    При этом происходящее внутри США уже вызывает противоречия и ведет к серьезному расколу. «С одной стороны, есть ястребы среди представителей MAGA-электората, которые одобряют действия администрации. С другой, среди сторонников Трампа присутствуют изоляционисты, которые не поддерживают нынешний курс», – детализировал политолог.

    «Что касается общественного мнения, то большинство американцев, скорее, недовольны тем, что происходит вокруг Венесуэлы. Они хотели бы, чтобы Трамп занимался решением внутренних проблем. Чуть больше половины американцев не поддерживает операцию по захвату Мадуро», – рассказал Дудаков, ссылаясь на опросы. По его словам, тема присоединения Гренландии к США тоже крайне непопулярна. «Подавляющее большинство граждан Америки выступает против того, чтобы этому уделять внимание», – добавил он.

    «Впрочем, рейтинги Трампа слегка подросли после военной авантюры с захватом Мадуро – на два-три пункта. Но это в пределах обычных колебаний. Скорее всего, популярность президента в ближайшее время начнет сходить на нет – особенно когда выяснится, что никакого существенного преимущества Штаты не получат, не будет никаких масштабных поставок нефти и вестернизации», – заключил Дудаков.

    Напомним, с начала 2026 года США оказывают активное давление сразу на несколько стран мира. Так, Дональд Трамп после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро приписал себе новую должность – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Отметим, суд Боливарианской республики назначил вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.

    Трамп также репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару. Он обвинил Кубу в зарабатывании денег на защите лидеров Венесуэлы. «Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу!», – подчеркнул глава Белого дома.

    Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он отметил, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств». «США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – акцентировал дипломат.

    Еще одно направление работы американской администрации – Гренландия. Американский президент уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. В противном случае его заберут Россия или Китай, считает глава Белого дома. Как указал Трамп, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал он.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Наконец, Штаты продолжают следить за протестами в Иране. Иранские власти обвиняют в организации акций США и Израиль. Трамп же предупредил, что в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по стране удары. Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Исламской республики.

    Отметим, мировые СМИ после американской операции в Венесуэле заговорили о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    12 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В диппредставительстве подтвердили смерть сотрудника Панова и сообщили о поддержке его семьи, а также о подготовке репатриации тела на Родину.

    О смерти сотрудника посольства сообщило диппредставительство России на Кипре, передает ТАСС. В заявлении говорится: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В.Панов».

    В посольстве подчеркнули, что считают произошедшее личной трагедией для семьи Панова, а также отметили, что оказали родным всю необходимую помощь.

    Диппредставительство уточнило, что взаимодействует с кипрскими компетентными органами для скорейшей репатриации тела Панова на Родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР, чтобы почтить память умершего посла Александра Мацегоры.

    Российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров скончался после продолжительной болезни.

    Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни.

    12 января 2026, 00:35 • Новости дня
    Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

    «Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

    Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.


    11 января 2026, 23:10 • Новости дня
    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за саботаж Долиной решения суда

    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за перенос передачи жилья Дольной

    Tекст: Катерина Туманова

    История с квартирой в Хамовниках для Полины Лурье получила очередную отсрочку из-за отсутствия необходимых документов у представителя Долиной, да и самой певицы в пределах страны, что, по мнению адвоката Сергея Жорина, может обернуться уголовным делом.

    «Если в результате неисполнения решения суда со стороны Долиной Лурье понесет какие-то убытки, она вправе эти убытки компенсировать, взыскать с Долиной. Кроме того, если возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то за это, кроме известных всем ограничений (на выезд за пределы России, права на управление транспортным средством и так далее), предусмотрена также уголовная ответственность», – пояснил юрист порталу Woman.ru.

    Жорин признался, что сомневается в готовности сторон доводить до этого, однако  «саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно», подчеркнул он.

    Напомним, в пятницу, 9 января, защитница Долиной Мария Пухова сообщила, что покупательница квартиры отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Позже Пухова уточнила, что Долина не смогла лично присутствовать на передаче квартиры, так как находится за пределами России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры, но в январе Лурье ключи от купленной квартиры так и не получила. Адвокат Лурье обвинила Долину в нарушении процедуры передачи квартиры в Москве, заявив о готовности привлечь приставов к выселению певицы.

    12 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар по кафе и гостинице в Херсонской области, атака на госрезиденцию президента России Владимира Путина вызвали немало откликов по всему миру, только не в Европе, где привычно отмалчивались, будто ничего, стоящего их внимания, не произошло, что навело посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника на предположение о причине подобного.

    «Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны ни по поводу попытки нанесения ударов по госрезиденции, ни в результате кровавого теракта в Херсонской области, поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей, – заявил Мирошник «Известиям».

    Дипломат отметил, что за последние две недели Киев совершил серию террористических актов провокационного характера, задача которых – повлиять на ход переговорного процесса.

    Их задача – постараться спровоцировать Россию на неадекватные действия, желательно с эмоциональным нарушением норм международного гуманитарного права, чтобы выставить это в негативном свете перед американской стороной, объяснил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

