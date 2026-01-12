  • Новость часаБелый дом допустил применение военной силы против Ирана
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ПВО Венесуэлы взяла отпуск в день захвата Мадуро
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Санду заявила о готовности поддержать объединение Молдавии с Румынией
    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы
    12 января 2026, 19:36 • Новости дня

    Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией выше четырех трлн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость Alphabet на бирже поднялась выше четырех трлн долларов, что позволило ей войти в топ-4 компаний по этому показателю.

    Капитализация материнской компании Google впервые превысила отметку в четыре трлн долларов, передает РИА «Новости».

    На момент 18:34 по московскому времени цена акций Alphabet снизилась на 0,24% и составила 327,99 доллара за одну ценную бумагу.

    Однако незадолго до этого акции достигли исторического максимума в 334,04 доллара. Именно при этой стоимости компания впервые достигла капитализации в 4,031 трлн долларов.

    До Alphabet аналогичный показатель фиксировали только у Nvidia, Microsoft и Apple.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыночная стоимость Alphabet превысила капитализацию Apple и достигла 3,935 трлн долларов.

    Состояние самых состоятельных людей мира за год увеличилось на 2,2 трлн долларов, при этом четверть этой суммы получили восемь технологических предпринимателей.

    Бюджеты на охрану топ-менеджеров ведущих технологических компаний США в 2024 году превысили 45 млн долларов и выросли более чем на 10%.

    12 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    @ Анатолий Струнин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Признанная в России иноагентом журналист Юлия Латынина, выступавшая с позиций либеральной общественности, заявила, что её долгие годы обманывали ею же воспеваемые СМИ, заставляя верить совсем не в то, что было на самом деле.

    «Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

    По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

    «И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).

    Комментарии (82)
    12 января 2026, 10:01 • Новости дня
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    @ Alexander Pohl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятие танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Комментарии (25)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева

    Посла России вызвали в МИД Армении за содержание программы «Соловьев Live»

    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста.

    Причиной послужили высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавшие в эфире передачи «Соловьев Live», сообщило посольство России в Армении, передает ТАСС. «Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России», – отметили в диппредставительстве.

    Ранее армянский МИД сообщил, что «подобные заявления в эфире государственного медиахолдинга грубо нарушают основы дружественных отношений между Арменией и Россией».

    В июле прошлого года МИД Армении вручил послу России ноту протеста в связи с высказываниями в России по внутриполитическим процессам в Армении.

    В январе 2025 года Копыркин был вызван в МИД Армении после высказываний на российском телевидении, которые, по мнению армянской стороны, якобы угрожают суверенитету и территориальной целостности республики.

    Комментарии (14)
    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    Комментарии (19)
    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (27)
    12 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»

    Разработчик рассказал о стратосферном беспилотнике-истребителе «Хищник»

    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведется разработка многофункционального стратосферного беспилотника «Хищник», который сможет выполнять миссии на высоте до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

    По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

    Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

    Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

    При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

    В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

    «При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    Комментарии (10)
    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    Комментарии (3)
    12 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    @ Из личного архива

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя Елена Бужеева из села Оса Иркутской области стала обладательницей главного титула в финале конкурса World Rising Star 2026, прошедшем в Тбилиси.

    Елена Бужеева из Иркутской области одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, который завершился в Тбилиси, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили: «17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января».

    В этом году конкурс объединил 50 участников в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других стран. Победителей определяли в различных возрастных категориях, однако главный титул достался россиянке.

    Елена живет в селе Оса в Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и занимается народными танцами с раннего возраста. Подготовка к финалу заняла около трех месяцев. Осенью 2025 года она также выиграла гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре стала победительницей национального этапа «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025» в старшей возрастной категории.

    World Rising Stars проходит в Тбилиси уже почти десять лет. В 2026 году программа конкурса включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов и финальные дефиле, а также экскурсионные мероприятия для участников и их родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России.

    В декабре Екатерина Никитина стала победительницей Mrs Supranational 2025 в Индии. А многодетная мать из Казани Диляра Залялиева победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

    Между тем россиянка Анастасия Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе «Миссис Европа».

    Комментарии (6)
    11 января 2026, 22:44 • Новости дня
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    Комментарии (8)
    12 января 2026, 11:39 • Новости дня
    Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель Абу-Даби
    Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пока Лариса Долина с дочерью и внучкой отдыхают на острове Саадият в отеле с номерами от 80 тыс. рублей в сутки, передача ее квартиры в Москве вновь откладывается, пишут СМИ.

    Певица Лариса Долина отправилась на отдых в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей, передает Царьград со ссылкой на Telegram-канал Mash. Семья выбрала для отпуска отель Rixos Premium Saadiyat Island, где стандартный номер стоит от 80 тыс. рублей, а вилла может обойтись до миллиона рублей за ночь.

    В распоряжении отдыхающих – бассейны, СПА, тренажерный зал, теннисные корты и вечеринки с диджеями. В меню преобладают итальянские и японские блюда, а сама Долина активно делится снимками из отеля в соцсетях.

    Пока звезда наслаждается отдыхом, покупательница ее столичной квартиры Полина Лурье ожидает передачи ключей. Сдача квартиры в Хамовниках снова перенесена на неопределенный срок, а сроки возвращения певицы в Россию неизвестны. Адвокат Сергей Жорин предупредил Долину о возможных уголовных последствиях из-за затягивания с передачей недвижимости.

    Следующее выступление Ларисы Долиной в России намечено на 27 января, а стоимость билетов начинается от 9,5 тыс. рублей, пишет Комсомольская правда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривает возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    Комментарии (30)
    12 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Телеканал Welt назвал ситуацию в Киеве с энергетикой катастрофической

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, пребывающий на Украине, сообщил, что катастрофическая ситуация в сфере энергетики в Киеве всё более очевидна.

    «Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

    Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар  произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.

    Комментарии (9)
    12 января 2026, 11:22 • Новости дня
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Олимпийский чемпион Доминик Гашек выступил против проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США, призвав лишить страну права на турнир.

    Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек резко высказался в адрес действий Вашингтона, заявив, что США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу, передает ТАСС. В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Я поддерживаю это (лишение США права принимать чемпионат мира). То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия».

    Чемпионат мира по футболу 2026 года должен пройти на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Гашек убежден, что подобные действия Вашингтона несовместимы с ролью страны-хозяйки столь масштабного спортивного события.

    Ранее 3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, и обвинил Вашингтон в военной агрессии. Дональд Трамп подтвердил проведение этих атак и сообщил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США.

    Сейчас Мадуро и Силия Флорес содержатся в следственном изоляторе Нью-Йорка. Трамп отметил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США, и выразил уверенность, что они получат компенсацию для американских нефтяных компаний, которые должны направить часть средств на восстановление нефтяной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Доминик Гашек предложил Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.

    Между тем четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов призвал перекрыть газ Чехии в ответ на слова Гашека о России.

    Комментарии (11)
    12 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    @ Thomas Padilla/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха Ирана и представитель иранской оппозиции в изгнании, поддержал вмешательство США ради массового протестного движения против властей страны, передает The New York Times.

    В интервью Fox News он подчеркнул, что протестующие воодушевлены заявлениями Дональда Трампа о возможности военного удара по иранским властям в случае жестокого подавления демонстраций.

    В ходе интервью Пехлеви обратился к Трампу: «Они знают, что вы не бросите их, как это было раньше. Именно поэтому у них есть надежда – потому что они верят, что вы их поддержите». Также он подчеркнул, что «необходимо раз и навсегда обезглавить змею, чтобы она больше не угрожала интересам иранцев, американцев и региона».

    Пехлеви, проживающий в изгнании с 1979 года, стал фигурой, вокруг которой объединяются сторонники перемен в Иране. По словам аналитиков, в последние годы он приобрел популярность внутри страны, несмотря на споры вокруг идеи реставрации монархии.

    Текущие протесты начались после резкого падения курса иранского риала, быстро превратившись в массовые выступления с требованием отставки аятоллы Хаменеи. В числе лозунгов демонстрантов отмечаются призывы в поддержку семьи Пехлеви. По данным иранских правозащитных организаций, за две недели погибло несколько сотен человек.

    Между тем, как заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан, акции протеста в Иране снизились после пика 8 января. Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Варианты действий, которые глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает, включают точечные удары и кибератаки внутри Ирана.

    Комментарии (17)
    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
    Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
    @ wcf-bestcat.de

    Tекст: Дарья Григоренко

    Абиссинский кот из России признан самым красивым котом 2025 года по версии Всемирной федерации кошек.

    Победитель рейтинга набрал более 19,7 тыс. баллов, опередив почти 1,5 тыс. других участников со всего мира. Второе место заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда, набравшая 18,5 тыс. баллов, передает ТАСС.

    Организаторы отмечают, что российский абиссинец продемонстрировал выдающиеся породные качества и был высоко оценен жюри.

    В предварительном рейтинге на 2026 год вновь лидирует представитель России: короткошерстный британец уже набрал 550 баллов.

    Комментарии (6)
    Главное
    Президент Мексики оценила угрозу вторжения США
    СМИ узнали о готовности главы МИД Ирана Арагчи встретиться с Уиткоффом
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово
    Посол России рассказал об условиях содержания Мадуро в американской тюрьме
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях