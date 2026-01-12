Девочку госпитализировали после нападения обезьяны в зоопарке Балаково

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», медики Балаковской городской клинической больницы сообщили о втором за месяц случае травмирования обезьяной. Пострадала пятилетняя девочка, которая вместе с матерью пришла посмотреть животных в контактном зоопарке торгового центра на улице Минская.

По данным больницы, владелец выставки разрешил ребенку покормить обезьяну, однако соседний примат повредил девочке палец.

Заведующий травматологическим отделением Алексей Засенцев уточнил, что пострадавшую госпитализировали в детское хирургическое отделение, где ей назначили курс антирабической вакцинации из шести уколов, половина из которых проводится в первую неделю.

Врачи заявили: «Состояние ребенка стабильное. При благоприятном течении после третьей прививки девочка будет выписана домой на амбулаторное долечивание». В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что девочка обратилась в больницу после того, как обезьяна оцарапала ее.

Ранее, как отметили в больнице, в начале января в этом же торговом центре от обезьяны пострадала 27-летняя девушка, которую также доставили в медучреждение.

