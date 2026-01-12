Стали известны подробности ареста экс-премьера Грузии Гарибашвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Ему грозило до 12 лет, но он признал вину, в результате Генпрокуратура заключила с ним процессуальное соглашение. Также он оштрафован на 1 млн лари (370 тысяч долларов).

Дома у Гарибашвили при обыске осенью нашли 6,5 млн долларов, эти средства изъяты в пользу государства.

Как заявило следствие, работая на госслужбе, Гарибашвили занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупном размере.

Адвокат бывшего премьера Михаил Шакулашвили заявил журналистам, что его подзащитный обвинен не в должностном преступлении, а в финансовом.

«У него есть все права, которыми обладают и другие заключенные, в том числе на помилование», – сказал адвокат.

Гарибашвили ранее также был министром МВД и обороны в правительстве «Грузинской мечты».

Напомним, в октябре в квартирах восьми лиц, в том числе бывших премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, руководителя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, генерального прокурора Отара Парцхаладзе, были проведены обыски.

В том же месяце грузинская генпрокуратура предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Экс-премьер Грузии признал факт получения незаконных доходов.