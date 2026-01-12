Росавиация сообщила о введении ограничений на рейсы в аэропорту Краснодара

Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Краснодара

Tекст: Денис Тельманов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара, передает Росавиация. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Росавиация уточнила, что ограничения распространяются на все рейсы, прибывающие и отправляющиеся из аэропорта Пашковский.

Ожидается, что по мере нормализации обстановки работа аэропорта возобновится в штатном режиме. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Ограничения на работу краснодарского аэропорта Пашковский были сняты.

В аэропорту Геленджика временно приостановили работу по приему и отправке самолетов для повышения уровня безопасности полетов.