Фон дер Ляйен: ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию

Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США

Политолог Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО

Tекст: Олег Исайченко

«Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Я не вижу ни одной европейской страны, которая бы посмела ради спасения Дании высадить десант против США в Гренландии», – заметил собеседник. По его мнению, больше всего европейцы опасаются не американского военного захвата острова, а раскола и конца Североатлантического альянса.

«Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в объединении. Лишившись Трампа как главного капитана НАТО, блок сразу утратит силу и, вероятно, расколется, потому что многие оставшиеся европейские страны не захотят видеть во главе этой организации немцев или англичан», – подчеркнул Рар.

«В то же время, в частности, в Берлине питают надежды на то, что Трамп опять исчезнет с международный арены. Пока этого не произошло, у Фридриха Мерца нет других возможностей, кроме как попытаться через «правильную мораль» давить на главу Белого дома и ждать», – заключил политолог.

Ранее стало известно о намерении Германии предложить НАТО создать совместную миссию в Гренландии. Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США из-за угроз аннексии острова, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж») может стать миссия Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая была запущена НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

Примечательно, что активизация Берлина и Лондона происходит на фоне отсутствия реакции руководства НАТО на амбиции Дональда Трампа в отношении Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что европейских лидеров смутило явное стремление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте «отмолчаться». Они усомнились в способности блока защищать интересы Дании.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

Желание президента США овладеть крупнейшим островом, пожалуй, еще сильнее его желания получить Нобелевскую премию мира, указал Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. В своем Telegram-канале эксперт объясняет: «Как политик-националист, он стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США».

«Как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие», – добавил Сучков. – Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми, – то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера».

