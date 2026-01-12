Опубликован календарь главных выборов в более чем 20 странах в 2026 году

НОМ опубликовала календарь главных выборов в более чем 20 странах в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

В течение года в более чем 20 странах пройдут избирательные кампании разного уровня: президентские, парламентские и муниципальные. На сайте НОМ собрана вся ключевая информация о датах, кандидатах и особенностях предстоящих выборов.

Выборный цикл года начнется 15 января – в Уганде состоятся всеобщие выборы с участием восьми кандидатов, включая действующего лидера страны. Среди претендентов – Роберт Кьягулани (Боби Вайн) от крупнейшей оппозиционной партии NUP, Джеймс Нандала Мафаби (FDC), Роберт Касибанте (NPP) и Джозеф Мабиризи (CP).

В Португалии 18 января пройдут президентские выборы, где действующий глава государства Марсело Ребелу де Соуза не сможет баллотироваться на третий срок из-за конституционных ограничений. Возможный второй тур назначен на 8 февраля, если ни один кандидат не получит более половины действительных голосов. В этот период Португалия определит нового президента на фоне смены политического ландшафта.

В Таиланде 8 февраля запланированы парламентские выборы, где избиратели выберут состав ключевой Палаты представителей из 500 депутатов. Досрочные выборы связаны с роспуском парламента после политического кризиса и распада коалиции, поддерживавшей премьер-министра Анутина Чарнвиракула. Таиланд уже сменил трех премьеров с 2023 года, и новые выборы должны помочь стабилизировать ситуацию.

В течение весны и лета выборы пройдут в Лаосе, Франции, Нидерландах, Словении, Перу, Шотландии, Колумбии, Эфиопии и Армении. Каждая страна представит свои особенности избирательных кампаний: например, во Франции 15 марта выберут мэров крупнейших городов страны, а парламентские выборы в Лаосе определят состав Национального собрания по системе множественного непередаваемого голосования.

Осенью внимание привлечет голосование в Эстонии, Швеции, Латвии, Бразилии, США, Болгарии и Гамбии. Так, в США 3 ноября состоятся промежуточные выборы, в том числе избрание палаты представителей и трети Сената, а также губернаторские выборы сразу в нескольких штатах. На этот же период запланированы всеобщие выборы в Бразилии, где действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен баллотироваться на новый срок.

Завершится год выборами в Гамбии и Приднестровской Молдавской Республике, а также возможными президентскими выборами в Косово – точная дата последнего голосования пока не определена. Расписание НОМ охватывает все ключевые электоральные события года, позволяя следить за формированием новых властей по всему миру.