Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, пишет Daily Mail. По мнению авторов издания, Стармер теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

В частности, журналисты считают его план по размещению британских войск на территории Украины «бредом», который, скорее всего, приведёт к угрозе для самих военнослужащих.

В статье подчеркивается, что после окончания Холодной войны Британия значительно сократила военные расходы: с 7% ВВП в 1956 году до нынешних 2%. Эти средства были перенаправлены на здравоохранение, образование и социальные выплаты, что, по мнению авторов, ослабило армию страны.

Кроме того, значительная часть военной техники устарела, а численность вооружённых сил недостаточна для серьёзных современных конфликтов.

Daily Mail отмечает, что многие британцы по-прежнему завидуют военной мощи США и мечтают о восстановлении прежнего статуса Британии, однако в нынешних условиях повышение военных расходов может быть сложной задачей. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призывает увеличить расходы на оборону, но также понимает риски и непопулярность участия в крупных военных конфликтах.

Издание делает вывод, что Британии необходим более «жёсткий и реалистичный» подход к обороне, а не предложения, подобные плану Стармера по отправке войск на Украину. По мнению авторов, это не только не отпугнёт Москву, но и подвергнет британских солдат опасности.

Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.