Суд Варшавы начал рассматривать продление ареста Бутягина без него

Tекст: Елизавета Шишкова

Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению вопроса о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина без его присутствия, передает РИА «Новости».

Сам Бутягин не был доставлен в суд, заседание проводится в небольшом зале с участием прокурора, адвоката и представителя посольства России. Судебное разбирательство ведет судья Дариуш Лубовский. На сайте суда также указано, что рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина назначено на 15 января, его будет вести тот же судья. Ранее Лубовский рассматривал дело об экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева и отказал в выдаче, освободив его из-под стражи в зале суда.

Как уточнил адвокат Бутягина Адам Доманьский, защита подала ходатайство об изменении даты заседания по экстрадиции, поскольку требуется больше времени для ознакомления с новыми материалами с Украины. Суд пока не рассмотрел это заявление, возможно, оно будет подано повторно. В настоящее время заседание по продлению ареста приостановлено, решение ожидается после 15.00 по московскому времени.

Бутягин, заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа и секретарь Археологической комиссии, был задержан в Польше в начале декабря по запросу Украины, где его обвиняют в проведении незаконных археологических работ в Крыму. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Польская прокуратура получила документы об экстрадиции и передала их в суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд назначил заседание по вопросу передачи Александра Бутягина на Украину на 15 января.

Напомним, польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины 4 декабря. Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.