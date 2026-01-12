По поступившей информации, патриарх Варфоломей продолжает свою деятельность по разделению православного мира, на этот раз сосредоточив усилия на странах Балтии.
«Этот «дьявол во плоти» одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры», – сообщается на сайте СВР.
Согласно данным СВР, Варфоломея активно поддерживают британские спецслужбы, которые способствуют русофобским настроениям в Европе. Указывается, что при поддержке властей прибалтийских стран, националистов и неонацистов Варфоломей пытается переманивать священников и паству Литовской, Латвийской и Эстонской православных церквей в новые структуры, созданные Константинополем.
СВР также информирует, что патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви», чтобы нанести удар по Сербской православной церкви. В церковных кругах его действия сравнивают с поведением лжепророков, подчеркивая, что он разрывает единство Церкви.
«Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри – волки хищные. ... По плодам их узнаете их», – процитировали Нагорную проповедь в СВР.
Русская православная церковь обвинила Константинопольского патриарха Варфоломея в персональной ответственности за организацию преследований верующих Украинской православной церкви.