Минстрой: Ввод жилья в 2025 году почти сравнялся по объемам с 2024-м

Tекст: Денис Тельманов

Ввод жилья в России в 2025 году составил 107,6 млн кв. м, что почти не отличается от показателя 2024 года. Об этом говорится в официальном MAX-канале Минстроя.

На оперативном совещании Минстроя под председательством Ирека Файзуллина также обсудили предварительные итоги ипотечного кредитования: по итогам 2025 года было выдано около 1 млн кредитов на 4,4 трлн рублей.

Были подведены итоги работы ведомства и обозначены приоритеты на 2026 год, включая задачи реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и выполнение поручений президента и правительства.

В части законотворческой деятельности в 2025 году принято 203 акта, 20 федеральных законов и 135 постановлений правительства.

В ходе совещания особое внимание уделили прохождению отопительного сезона и ликвидации аварий в ЖКХ. За праздничные дни зафиксировали 202 аварийные ситуации, что на 86 меньше, чем годом ранее.

Министр подчеркнул важность строгого контроля ситуации в регионах, особенно с учетом предстоящих холодов и осадков.

В новых регионах отопительный период проходит без серьезных происшествий благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных бригад. Регионам рекомендовано обратить внимание на прогнозы погоды и контролировать готовность резервных систем коммунальной инфраструктуры.

Управляющие компании и службы ЖКХ теперь обязаны взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через официальные домовые чаты на платформе Max.

Минстрой предложил регулировать работу риелторов.