Юрист объяснил угрозу уголовного преследования за видео из чужой квартиры

Юрист Русяев объяснил угрозу уголовного преследования за видео из чужой квартиры

Tекст: Елизавета Шишкова

Русяев пояснил, что публикация видео и фотографий из чужой квартиры без согласия ее собственника почти всегда связана с рисками для автора контента. По его словам, даже если в кадре нет компрометирующих сцен, распространение таких материалов может рассматриваться, как вмешательство в частную жизнь, сообщает Lenta.ru.

Русяев напомнил, что изображение человека, а также сведения о частной жизни, охраняются законом, для их публикации требуется согласие гражданина или его законных представителей. В случае, если контент оказался в открытом доступе без разрешения, владелец квартиры вправе требовать его удаления, запрета дальнейшего распространения и компенсации морального вреда.

Эксперт подчеркнул: «Видеозапись из дома почти всегда раскрывает сведения о месте проживания, устройстве быта, привычках семьи, иногда об уровне безопасности и наличии ценного имущества. Конституция РФ прямо запрещает распространение такой информации без согласия».

Он отметил, что судебная практика ориентируется на совокупность деталей, а не на отдельный кадр, и часто признает подобные публикации вмешательством в частную жизнь. Если через сторис раскрываются сведения о личной или семейной тайне, например, о здоровье, конфликтах или адресе, возможно возбуждение уголовного дела по статье УК РФ. Под подобные риски подпадают, в частности, няни, ведущие блоги из квартир работодателей.

Русяев уточнил, что запрет на фото- и видеосъемку может быть прямо закреплен в трудовом соглашении. В случае нарушения работник рискует быть уволенным, обязан удалить контент, а также может стать ответчиком по иску о компенсации вреда и фигурантом уголовного дела.