МВД предложило ужесточить правила сдачи экзаменов на права

Tекст: Вера Басилая

МВД России разработало поправки в порядок проведения экзаменов на получение водительских прав, пишет «Парламентская газета».

Ведомство предлагает расширить перечень нарушений, за которые кандидаты не допускаются к экзаменам, добавив пункт о запрете использования средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также другой персональной электроники.

В пояснительной записке отмечается: «В целях исключения случаев использования указанных технических средств вводится основание для аннулирования результатов экзаменов, а также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов».

МВД также предлагает сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней. Кроме того, согласно поправкам, бумажные справки о состоянии здоровья будут заменены на электронные. Если соответствующие сведения о кандидате содержатся в специальном реестре, предоставлять бумажное медицинское заключение не потребуется.

Нововведения затронут и профессиональных водителей: если водитель не явится на обязательный внеочередной медицинский осмотр, его водительское удостоверение признается недействительным.

МВД заявило, что при замене иностранных водительских прав с несколькими категориями необходимо сдавать экзамен по высшей категории либо по выбору заявителя.

С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления водительских прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие.