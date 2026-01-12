Мантуров рассказал о первом запуске «Ангары-А5» с Плесецка

Tекст: Валерия Городецкая

Мантуров отметил, что ранее подобные задачи выполнялись только с Байконура, передает ТАСС.

«Отдельно выделен запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур», – заявил Мантуров.

Мантуров сообщил, что следующим этапом станет запуск «Ангары» с космодрома Восточный, в том числе для задач по созданию Российской орбитальной станции. В дальнейшем планируется использовать эту ракету для пилотируемой космонавтики и реализации лунных программ.

По его словам, в 2025 году Роскосмос осуществил 17 запусков ракет-носителей, что соответствует показателю предыдущего года. Также заметно выросла экономическая эффективность отрасли: за 2025 год совокупная выручка предприятий ракетно-космической сферы увеличилась на 10%.

Мантуров отметил, что рост доходов позитивно влияет на деятельность Роскосмоса – в госкорпорации повышается средняя заработная плата и производительность труда.

Ранее Минобороны сообщило о создании спутника «Можаец-6».

В сентябре ракета «Союз-2.1б» доставила военные спутники на орбиту.