Tекст: Денис Тельманов

Операторы кабельного телевидения Молдавии сообщили о дополнительном сокращении российских телеканалов в своих сетях, передает ТАСС. Решение связано с введением поправок в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, ограничивающих долю каналов с русской звуковой дорожкой до 30% от общего пакета.

Оператор Orange на своем сайте объявил о прекращении трансляции 14 телеканалов и удалении русских звуковых дорожек еще на 10 каналах. В числе прекращенных вещание оказались РЕН ТВ International HD, Da Vinci, «Здоровое ТВ», Viju, ТВ 3 International, «Перец International» и другие. Провайдер также сообщил о добавлении 31 нового телеканала, в основном румынских.

На прошлой неделе другой крупный провайдер Starnet также исключил российские телеканалы. При этом ряд румынских гостелеканалов, а также французский TV5 Monde были законодательно закреплены среди обязательных к размещению на первых позициях в сетке вещания. За несоблюдение этого требования региональные операторы уже получили штрафы.

Процесс блокировки российских телеканалов в Молдавии ведется поэтапно: еще в 2018 году были запрещены новостные и политические программы из России, а в 2022 году – молдавские телеканалы с российским контентом. Тогда глава Совета по аудиовизуальной информации Лилиана Вицу заявила: «Эти телеканалы практически не освещали ситуацию на Украине, что расценено как пропаганда через молчание».

Оппозиция и юристы в Молдавии считают действия властей незаконными. МИД России в лице Марии Захаровой квалифицировал такие меры, как ущемление прав национальных меньшинств. Русский язык, по статистике, знают более двух третей граждан страны, но его статус межнационального общения был отменен Конституционным судом в 2018 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии прервали показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания».

Власти Молдавии усилили борьбу с инакомыслием, используя европейские спецслужбы и западное финансирование.

Телеведущая Юлия Федорова объявила об уходе с телеканала Exclusiv TV после введения новых законов, усиливающих цензуру и блокировки в молдавском медиапространстве.