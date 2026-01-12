Портфель экспортных контрактов на вооружения России достиг 70 млрд долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что интерес к российским вооружениям активно растет, особенно к системам противовоздушной обороны, авиационной технике, системам залпового огня, а также беспилотным системам и комплексам радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

По словам Мантурова, ранее максимальный объем портфеля экспортных контрактов составлял 55 млрд долларов до 2022 года. Сейчас, по его словам, по уже подписанным контрактам этот показатель обновил исторический максимум и достиг 70 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса справились с выполнением государственного оборонного заказа в 2025 году.

Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году.