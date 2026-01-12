  • Новость часаРоссийские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Северная Корея показала подводную аномалию
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО
    Долина не отдала ключи от квартиры и уехала на отдых в Абу-Даби
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Командир ЗРК С-300 рассказал об уничтожении украинского F-16
    Цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды
    12 января 2026, 13:57 • Новости дня

    Портфель экспортных контрактов на вооружения России достиг 70 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экспортные заказы на российское вооружение, включая комплексы ПВО и беспилотники, впервые достигли объема в 70 млрд долларов по подписанным контрактам. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в докладе президенту России.

    Он подчеркнул, что интерес к российским вооружениям активно растет, особенно к системам противовоздушной обороны, авиационной технике, системам залпового огня, а также беспилотным системам и комплексам радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

    По словам Мантурова, ранее максимальный объем портфеля экспортных контрактов составлял 55 млрд долларов до 2022 года. Сейчас, по его словам, по уже подписанным контрактам этот показатель обновил исторический максимум и достиг 70 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса справились с выполнением государственного оборонного заказа в 2025 году.

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году.

    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    Комментарии (69)
    9 января 2026, 15:53 • Новости дня
    The Washington Post оценил удары «Орешником»

    The Washington Post оценил удары «Орешником» как напоминание о мощи Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Удары Вооруженных сил России по целям на Украине с использованием ракет «Орешник» вызвали бурную реакцию в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в The Washington Post.

    Американское издание назвало эти удары «мощным сигналом для всего мира» и подчеркнуло, что произошедшее стало «зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы».

    Авторы материала отмечают, что сигнал от России был отправлен именно в тот момент, когда, как считают в США, мирный план президента Дональда Трампа по Украине оказался в тупике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России.

    Политолог Иван Лизан отметил, что цели для ударов выбираются для снижения боеспособности ВСУ. Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что такой удар показал, как надо действовать против «опасных психов».

    Комментарии (38)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (25)
    12 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»

    Разработчик рассказал о стратосферном беспилотнике-истребителе «Хищник»

    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведется разработка многофункционального стратосферного беспилотника «Хищник», который сможет выполнять миссии на высоте до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

    По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

    Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

    Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

    При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

    В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

    «При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    Комментарии (10)
    11 января 2026, 22:44 • Новости дня
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    Комментарии (8)
    12 января 2026, 00:35 • Новости дня
    Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

    «Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

    Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.


    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Генерал Орехов провел переговоры с военным атташе Венесуэлы в РФ

    Генерал Орехов обсудил военное сотрудничество с Венесуэлой в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе встречи в Москве обсуждались вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также планы по дальнейшему взаимодействию между Россией и Венесуэлой, сообщили в Минобороны.

    Встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майора Алексея Орехова с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро прошла в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия между военными ведомствами обеих стран.

    В министерстве отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение регулярных контактов. Подчеркивается, что сотрудничество будет развиваться в рамках ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Каракасе призвало россиян отказаться от поездок в Венесуэлу из-за вооруженной агрессии США.

    Венесуэла подчеркнула свое право на законную самооборону для защиты народа, территории и независимости, заявило посольство страны в Москве.

    Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли более 80 человек, среди которых были гражданские и представители сил безопасности.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Специалисты впервые дистанционно из России управляли дроном над Антарктидой

    ZALA впервые дистанционно управляла дроном над Антарктидой с территории России

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые операторы из Ижевска смогли дистанционно управлять беспилотником ZALA T-16 над Антарктидой, используя технологию загоризонтного управления на тысячи километров.

    Специалисты из Центра управления полетами Ижевска впервые дистанционно управляли беспилотным комплексом ZALA T-16 в небе над Антарктидой с территории России, передает РИА «Новости».

    Эксперимент прошел в рамках 71-й Российской антарктической экспедиции на станции «Мирный». В компании ZALA подчеркнули, что это первый успешный опыт управления беспилотником в антарктических широтах с расстояния в тысячи километров.

    В сообщении компании отмечается: «В рамках 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на станции «Мирный» осуществлён уникальный технологический прорыв. Беспилотный комплекс ZALA T-16, выполняя программу научного мониторинга в небе над Антарктидой, перешёл под прямое управление операторов из Центра управления полётами в Ижевске». Технология загоризонтного управления была специально разработана для работы там, где присутствие пилота на месте невозможно или затруднено.

    Операторы в Ижевске смогли в реальном времени получать видео и данные с борта беспилотника благодаря надежному каналу ретрансляции линии Command&Control. Беспилотник выполнял задания по мониторингу ледовых трещин, разломов, а также проводил аэровизуальные наблюдения за колониями пингвинов в рамках биологической программы.

    Интеграция с цифровой платформой ZALA 4Z1x обеспечила доступ к видеотрансляции высокого разрешения и массиву телеметрических данных в режиме реального времени не только в Ижевске, но и в Москве. В компании ZALA считают, что это достижение открывает новые возможности для дистанционного мониторинга и исследований в самых удалённых уголках Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам презентовали обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala в рамках выставки Dubai Airshow 2025.

    Западные СМИ отмечали, что российские ударные дроны «Ланцет» получили значительные улучшения, что повысило их боевые характеристики.

    Эти дроны уже уничтожили более 500 танков ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:59 • Новости дня
    The Times сообщила о планах Британии вооружить флот лазерным оружием

    The Times: Британия начнет оснащать эсминцы лазерным оружием DragonFire

    Tекст: Мария Иванова

    Британское военное ведомство рассматривает возможность оснастить базы и эсминцы системы противовоздушной обороны лазерным оружием DragonFire, отличающимся низкой стоимостью одного выстрела – всего 10 фунтов.

    Министерство обороны Британии планирует внедрить лазерное оружие направленной энергии DragonFire для защиты военных баз и ключевых объектов от атак беспилотников, передает The Times.

    Сейчас ведомство анализирует, как интегрировать DragonFire в существующие системы противовоздушной обороны страны.

    Согласно данным издания, начиная с 2027 года лазерное оружие появится на эсминцах типа 45 военно-морских сил Британии.

    В ноябре прошлого года британское подразделение европейской оборонной компании MBDA получило контракт на 316 млн фунтов (примерно 425 млн долларов) на поставку таких систем для флота, отмечает ТАСС.

    DragonFire отличается точностью: лазер способен поразить монету в один фунт с расстояния один километр. В Министерстве обороны указывают, что стоимость одного выстрела составляет всего 10 фунтов, что значительно экономичнее традиционных ракетных систем. Для сравнения, запуск ракеты Sea Viper обходится примерно в 1 млн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Министерство обороны Франции заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на разработку прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками.

    Ранее Британия испытала лазерное оружие против дронов.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские военные застигли солдат ВСУ врасплох со стороны минной ограды

    Tекст: Катерина Туманова

    Рядовой Али Хакиров рассказал, как обезвредил мины ВСУ на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника, который не ожидал атаки.

    Стрелок-сапер штурмовой роты Али Хакиров обнаружил минное заграждение на пути наступления и оперативно обезвредил мины, позволив подразделению скрытно выйти к укрепленным позициям ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    «Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России. ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    10 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по минам

    Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия официально прекратила участие в международной инициативе по запрету противопехотных мин, что позволяет стране вновь использовать такие вооружения.

    Решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин вступило в силу, передает ТАСС. Теперь страна может включать противопехотные мины в свой арсенал, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Финляндия уведомила ООН о своем намерении выйти из договора еще 10 июля 2025 года, а по условиям конвенции выход вступает в силу через шесть месяцев после официального уведомления.

    Ранее о выходе из Оттавской конвенции также объявили Эстония, Латвия, Литва и Польша. Оттавская конвенция действует с 1999 года и к ней присоединились 164 государства. Международный комитет Красного Креста отмечает, что противопехотные мины продолжают приводить к большому числу жертв среди мирного населения и остаются опасными спустя долгие годы после окончания конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о начале подготовки к выходу страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин еще 1 апреля.

    Он отметил, что это решение связано с необходимостью «более гибко реагировать на изменяющиеся условия в сфере безопасности»

    А в декабре был снят запрет на использование противопехотных мин вооруженными силами США, действовавший в президентство Джо Байдена.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 05:25 • Новости дня
    ВСУ почти перестали использовать танки на Сумском направлении фронта

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным «Пресс» рассказал, как российская артиллерия и дроны заставили ВСУ почти отказаться от танков на Сумском направлении фронта.

    «Танки используют очень мало, на сегодняшний день это небезопасно для них. Тушим, есть у нас все средства для этого. Их всё меньше, конечно, но ещё они присутствуют», – рассказал «Пресс» РИА «Новости». 

    Он уточнил, что на Сумском направлении активно работают бронегруппы «Ахмата», артиллерия и все виды БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» рассказали, как ВСУ прикрывают нехватку пехоты атаками FPV-дронов на Сумском направлении. ВСУ решили вывести расчеты дроноводов из Сумской области.


    Комментарии (0)
    12 января 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили в Харькове более взвода личного состава ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках противника на Харьковском направлении контратаковать после доукомплектования штурмовых групп, но их это не спасает.

    «В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия. Потери ВСУ составили более взвода личного состава», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    В районе Старицы бойцы продвинулись на четырех участках фронта на расстояние до 350 м. Экипажи ВКС России отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в районах Старицы и Избицкого. В лесу около Лимана продвижение составило 250 м, занят участок леса. В Волчанских Хуторах штурмовики «Севера» продвинулись на 200 м при поддержке огня ТОС-1А и заняли четыре здания, закрепившись.

    Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13 брон НГУ на пикапах из района Веселого, обе уничтожены, уточнили бойцы.

    По словам бойцов группы «Север», на Сумском направлении фронта командование ВСУ пытается возвести оборонительные укрепления, но из-за нехватки личного состава в инженерных полках задействуется обычная пехота и штурмовики.

    В Сумском районе продвижение бойцов велось на 14 участках фронта, в Краснопольском – на трех. Общее продвижение составило до 850 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» рассказали, как ВСУ прикрывают нехватку пехоты атаками FPV-дронов на Сумском направлении. Командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным «Пресс» рассказал как артиллерия и БПЛА отвадили ВСУ использовать танки на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Мантуров сообщил о выполнении ГОЗ предприятиями ОПК России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса полностью справились с выполнением государственного оборонного заказа в 2025 году, уделив особое внимание нуждам спецоперации на Украине, об этом первый вице-премьер Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину.

    Мантуров доложил президенту Владимиру Путину, что оборонно-промышленный комплекс России выполнил все задания гособоронзаказа в 2025 году, передает ТАСС.

    Мантуров отметил: «Что касается оборонно-промышленного комплекса, наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа».

    Он подчеркнул, что особый акцент был сделан на выпуск вооружения и военной техники, необходимых для задач специальной военной операции. По словам Мантурова, параметры программы вооружения согласовывались на совещаниях в Минобороны, а отдельные показатели выполнены в несколько раз выше прошлых значений.

    Мантуров добавил, что работа по обеспечению войск современными средствами продолжится и в дальнейшем, чтобы поддерживать задачи спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России реализованы планы по поставкам вооружения на 2025 год, а ресурсы для обеспечения заказов на 2026 год уже зарезервированы. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал ужесточить контроль за исполнением гособоронзаказа.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:05 • Новости дня
    На Украине задержали группу за попытку сбыта крупной партии оружия с фронта

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители на Украине выявили преступную группу, пытавшуюся сбыть крупную партию оружия, вывезенного из прифронтовых районов, с изъятием автоматов и гранат.

    В Киевской и Днепропетровской областях была обезврежена преступная группировка, подготовившая к подпольной продаже крупную партию оружия, сообщает РИА «Новости».

    Правоохранители задержали организатора группы, двух его сообщников и трех уголовников, которые пытались сбыть средства поражения, говорится в сообщении СБУ.

    У подозреваемых изъяты 75 образцов стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова, 38 боевых гранат, более 20 взрывателей, два гранатомета и 13 тыс. патронов. Оружие и боеприпасы были вывезены фигурантами из прифронтовых районов Украины.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США реализуют военную технику странам НАТО без скидок, а большая часть поставок впоследствии направляется на Украину.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров США и России в Москве и подчеркнул дальнейшее вооружение Украины странами альянса.

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, разрешающие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила теракт на ж/д мосту в Пермском крае
    Венгрия предоставила убежище бывшему министру юстиции Польши
    СВР: Патриарх Варфоломей намерен вытеснить РПЦ из стран Балтии
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии
    Латынина признала правоту Путина и заявила, что ее «наёживали»
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси