Путин поручил Мантурову усилить контроль производительности труда в ОПК

Tекст: Вера Басилая

Во время рабочей встречи президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову обратить особое внимание на производительность труда в оборонном комплексе, передает ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что следует «вычистить» влияние второй смены и оценивать реальные показатели производительности, особенно в секторе оборонной промышленности.

«Это очень важный вопрос. И я просил бы вас «вычистить» фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности», – заявил Путин.

В ходе обсуждения Мантуров сообщил, что в оборонно-промышленном комплексе сейчас работает 3,8 млн человек. За последние три года штат увеличился на 800 тыс. сотрудников. По словам первого вице-премьера, несмотря на рост численности, фиксируется повышение производительности труда.

Ранее президент России Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Путин отметил, что обрабатывающие отрасли России продемонстрировали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря работе оборонно-промышленного комплекса.