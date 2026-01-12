Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу

Мантуров сообщил о расширении орбитальной группировки России до 300 спутников

Tекст: Вера Басилая

Вопросы развития обрабатывающей промышленности и космической сферы, включая технологии двойного назначения, стали одной из тем встречи президента России Владимира Путина с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

Путин отметил успехи в промышленности и выразил интерес к оценке ситуации в космосе, подчеркнув важность разработок двойного применения.

«Хотел бы уже услышать ваши оценки того, что происходит в космической сфере», – заявил Путин.

Мантуров в ходе беседы сообщил, что российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников за 2025 год, передает РИА «Новости».

Путин предложил подробно обсудить состояние и перспективы космической сферы, попросив дать оценку происходящему и уделяя особое внимание технологиям двойного назначения.

Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов развития промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.

Путин заявил, что обрабатывающие отрасли России показали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса.