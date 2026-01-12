Мантуров сообщил о выполнении ГОЗ предприятиями ОПК России

Tекст: Елизавета Шишкова

Мантуров доложил президенту Владимиру Путину, что оборонно-промышленный комплекс России выполнил все задания гособоронзаказа в 2025 году, передает ТАСС.

Мантуров отметил: «Что касается оборонно-промышленного комплекса, наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа».

Он подчеркнул, что особый акцент был сделан на выпуск вооружения и военной техники, необходимых для задач специальной военной операции. По словам Мантурова, параметры программы вооружения согласовывались на совещаниях в Минобороны, а отдельные показатели выполнены в несколько раз выше прошлых значений.

Мантуров добавил, что работа по обеспечению войск современными средствами продолжится и в дальнейшем, чтобы поддерживать задачи спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России реализованы планы по поставкам вооружения на 2025 год, а ресурсы для обеспечения заказов на 2026 год уже зарезервированы. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал ужесточить контроль за исполнением гособоронзаказа.