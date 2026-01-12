Путин назвал хорошими показатели обрабатывающих отраслей России

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым заявил о хороших результатах обрабатывающих отраслей по итогам 2025 года. Глава государства отметил, что значительный вклад в этот рост внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

«Значительная часть из этого за предприятиями оборонно-промышленного комплекса», – заметил Путин.

Мантуров сообщил, что производство в обрабатывающих отраслях России выросло примерно на 3% за прошедший год. По его словам, положительная динамика сохраняется на фоне планового курса на охлаждение экономики. «Мы закончили 2025 год с показателями около 3%. В феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики», – заявил первый вице-премьер.

Мантуров добавил, что окончательные показатели по отрасли станут известны после публикации официальных данных статистики.

Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения развития промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.