Путин провел первое рабочее совещание года с Мантуровым

Президент России Владимир Путин вернулся к публичной работе после новогодних праздников, первым официальным мероприятием стала встреча с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС. Беседа прошла в рабочем кабинете главы государства в Кремле.
В течение новогодних каникул Путин появлялся на публике не так часто. Например, он исполнил мечту семилетнего Игоря Степаненко, участника акции «Елка желаний», организовав визит мальчика в музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде. Позже президент связался с Игорем и его семьей по телефону.
Кроме того, глава государства вместе с военнослужащими и их семьями посетил рождественское богослужение в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца.