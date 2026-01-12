Депутатов уличили в самозахвате земли у Старооскольского водохранилища

Хинштейн: Депутаты Курской и Белгородской областей уличены в самозахвате берегов

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о подготовке прокуратурой исковых заявлений в связи с незаконным захватом прибрежных территорий на Старооскольском водохранилище. Он уточнил, что среди нарушителей оказались представители депутатских корпусов как Курской, так и Белгородской области, передает РИА «Новости».

В ходе оперативного заседания Хинштейн заявил: «Мы много с вами говорили о самозахватах береговой полосы, доступа к воде в Курске, в близлежащих районах, на Тускаре, на Сейме. Но такая же ситуация имеет место и на Старооскольском водохранилище».

Глава региона поручил министерству природных ресурсов и правовому комитету также подключиться к работе по восстановлению доступа к водным объектам. По его словам, среди тех, кто ограничил доступ к воде, есть и уважаемые граждане, включая депутатов обеих областей.

Ленинский райсуд Курска приговорил бывшего депутата Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за крупное хищение средств, выделенных на строительство фортификаций.

Прокуратура заявила, что украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику.

