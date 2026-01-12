Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Внешняя политика ЕС сегодня стала символом непрофессионализма и все больше отдаляется от интересов народов Европы», – заявил председатель парламента Грузии, которая испытывает трудности во взаимоотношениях с евробюрократией.

По его словам, «изначально было понятно до чего дойдет внешняя политика ЕС, когда верховным комиссаром была назначена премьер-министр страны, министр иностранных дел которой нарушает нормы международного права и выступает на радикальном антиправительственном митинге в другой стране».

Так Шалва Папуашвили напомнил о поддержке грузинской оппозиции несколькими министрами иностранных дел стран ЕС, которые прибыли в Тбилиси в конце 2024 года и вышли на митинг. Среди них был и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Ранее Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

Премьер-министр Словакии заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике. По его мнению, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.