Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox из-за отсутствия оснований

Tекст: Елизавета Шишкова

В данный момент нет оснований для разблокировки популярной онлайн-игры Roblox на территории России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, подчеркнув, что решение связано с ранее выявленными нарушениями.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», – пояснили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что онлайн-платформа якобы начала выполнять требования российского регулятора и ввела обязательную проверку возраста пользователей, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона заявила о готовности к взаимодействию с платформой Roblox при условии приведения ее деятельности в соответствие с российскими законами.

Власти обсуждают запуск отечественной альтернативы Roblox с усиленной модерацией и государственным контролем ради защиты детей от опасного контента.

После решения Роскомнадзора заблокировать Roblox значительное число несовершеннолетних выразили желание покинуть Россию.