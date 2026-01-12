Депутат от партии Ле Пен обнаружен раненым на востоке Франции

Parisien: Депутат от партии Ле Пен Вильдье найден с травмой головы

Tекст: Вера Басилая

Депутата французского парламента Антуана Вильдье от партии «Национальное объединение» нашли раненым на улице города Везуль, передает РИА «Новости».

По данным Parisien, у политика была кровоточащая рана на макушке, а сам он находился в состоянии сильного волнения и страдал от галлюцинаций. Чтобы доставить бывшего чемпиона мира по MMA в больницу, полиции пришлось применять усилия.

Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия, однако, как отмечает издание, у них нет улик, которые могли бы объяснить происхождение травмы. После того как Вильдье пришел в себя, он сообщил, что в последние дни испытывал личные трудности и принимал медикаменты.

Также сотрудники полиции опросили близких политика, включая его жену. Она рассказала о ссоре с мужем на прошлой неделе, в ходе которой получила травму предплечья, но заявлений в полицию не подавала.

Прокуратура Везуля постановила повторно допросить Вильдье в ближайшие дни для выяснения обстоятельств возможного насилия в семье.

