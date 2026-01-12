Комитет Госдумы одобрил проект о торговле лекарствами в передвижных аптеках

Комитет Госдумы одобрил законопроект о торговле лекарствами в мобильных аптеках

Tекст: Вера Басилая

Решение о поддержке законопроекта комитет принял на заседании. Документ предусматривает проведение федерального эксперимента с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года, в рамках которого аптечные организации смогут реализовывать лекарства через передвижные аптеки в населенных пунктах, где нет обычных аптек, передает ТАСС.

В законопроекте оговаривается, что в мобильных пунктах запрещена продажа лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также сильнодействующих препаратов, иммунобиологических средств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и тех, что требуют хранения при температуре ниже 15 градусов.

Инициатор законопроекта Евгений Нифантьев сообщил, что в Красноярском крае уже создан прототип мобильной аптеки на базе автомобиля «Газель» с оборудованием для хранения и контроля температурного режима. Первый зампред комитета Бадма Башанкаев подчеркнул, что российский автопром готов к выпуску таких машин, а регионы проявили заинтересованность в эксперименте.

Требования к оборудованию и работе передвижных аптек будут оформлены в виде внутренних актов Минздрава. Если проект примут и подпишет президент, закон вступит в силу с 1 июня 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии подчеркнул важность сохранения фиксированных цен на льготные лекарства даже в частных аптеках.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что необходимо развивать аптечную сеть с помощью внедрения передвижных аптек.

В «Единой России» выразили надежду на быстрое рассмотрение законопроекта о передвижных аптеках.