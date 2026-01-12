Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России бренд «Джимми Чу»

Jimmy Choo получила в России шесть классов товарного знака для разных товаров

Tекст: Мария Иванова

Британский бренд Jimmy Choo зарегистрировал товарный знак «Джимми Чу» в России, передает ТАСС. Сообщается, что заявка была подана 25 апреля 2024 года от компании «Джей. Чу Лимитед», зарегистрированной в Британии.

По данным Роспатента, новый знак охватывает шесть классов международной классификации товаров и услуг. В частности, речь идет о косметике, очках, сумках, ювелирных изделиях, одежде, обуви, а также услугах по рекламе и маркетингу.

Jimmy Choo является частью крупного международного холдинга Capri Holdings, который объединяет несколько люксовых марок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Burberry подала заявки на новые товарные знаки в России.

В декабре Fendi также зарегистрировал два товарных знака на российском рынке.

Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России до 2034 года.