В Стамбуле решили частично снести отель в рамках дела о наркотиках среди актеров

Власти Стамбула начали снос пристройки отеля по делу о наркотиках среди актеров

Tекст: Вера Басилая

По данным телеканала NTV, работы по разбору несогласованных построек в пятизвездочном отеле Bebek начались утром. Решено снести веранду с видом на Босфор и ряд подсобных помещений. Решение о демонтаже было принято судом, который ранее приостановил деятельность отеля, передает ТАСС.

Гостиница оказалась в центре внимания после антинаркотических рейдов, в ходе которых были выявлены факты употребления и распространения запрещенных веществ среди известных актеров, музыкантов и блогеров. Владелец отеля был арестован и признал организацию досуга для частных клиентов, а в помещениях обнаружили наркотики и аксессуары для их употребления.

Антинаркотические рейды в Стамбуле проводят с осени 2023 года, передает РИА «Новости». Среди задержанных числятся актер Догукан Гюнгер, который признался в употреблении наркотиков, актриса Эзги Эйюбоглу, а также телеведущий Мехмет Акиф Эрсой. Всего по делу задержаны порядка 30 человек, а рейды затронули десятки ночных клубов и известных заведений города.

Как отмечается, Гюнгер на допросе заявил: «Я признаюсь, что употреблял наркотики, и раскаиваюсь по этому поводу. Больше не буду употреблять запрещенные вещества... Отдельно подчеркну, что никому не давал наркотики, не участвовал в подобных вечеринках». Его отпустили под подписку о невыезде.

В декабре задерживали также «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу, а президент клуба «Фенербахче» Садеттин Саран был отпущен после положительного теста. По итогам декабрьских рейдов задержали 17 человек, изъяли наркотики, оружие и боеприпасы.

Ранее полиция Стамбула задержала актера Джана Ямана по подозрению в употреблении наркотиков.

В январе полиция провела масштабную антинаркотическую операцию, в ходе которой был задержан актер Догукан Гюнгер и 22 других подозреваемых.

В октябре в рамках антинаркотических мер в Турции были арестованы известные артисты, включая певицу Хадисе, Дилан-Энгин Полат, Симге Сагын, Демет Эвгар и Кубилая Ака.