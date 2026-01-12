  • Новость часаРоссийские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Северная Корея показала подводную аномалию
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО
    Долина не отдала ключи от квартиры и уехала на отдых в Абу-Даби
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Командир ЗРК С-300 рассказал об уничтожении украинского F-16
    Цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды
    12 января 2026, 10:24 • Новости дня

    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, которое создает зону свободной торговли и является крупной геополитической победой для ЕС, сообщает Bloomberg.

    Европейский союз и объединение МЕРКОСУР заключили долгожданное торговое соглашение, которое создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, сообщает Bloomberg. Этот шаг стал значимой геополитической победой для Брюсселя, который укрепляет позиции в богатом ресурсами регионе на фоне обостряющейся конкуренции с США и Китаем.

    Соглашение подразумевает постепенную отмену тарифов на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, что должно поспособствовать росту экономик стран MЕРКОСУР и ЕС. По оценке Bloomberg Economics, к 2040 году страны МЕРКОСУР смогут прибавить до 0,7% к ВВП, а Европа – 0,1%. Для ЕС это возможность продемонстрировать, что он является надежным и самостоятельным партнером, а для МЕРКОСУР– шанс привлечь новые инвестиции и расширить торговые связи.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Бразилии Лула да Силва расценивают сделку как символ независимости от крупнейших экономик мира и доказательство того, что глобальные многосторонние соглашения все еще возможны. «Исторический день для мультилатерализма», – написал Лула в соцсетях. Ранее заключение сделки сдерживали разногласия по вопросам экологии, стандартов агропрома и сопротивление ряда крупных фермерских стран ЕС.

    Для Урсулы фон дер Ляйен и таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, это соглашение призвано продемонстрировать независимость от двух крупнейших экономик мира и показать, что широкие многосторонние соглашения по-прежнему возможны в глобальном порядке, подорванном Дональдом Трампом.

    В результате принятие мер по защите европейских фермеров позволило заручиться поддержкой премьер-министра Италии Джорджи Мелони, и Франция не смогла заблокировать договор в Совете ЕС. Соглашение также означает, что Европа получит более широкий доступ к стратегическим сырьевым ресурсам региона – в частности, литий из Аргентины и Бразилии, а также марганец, необходимый для технологического и экологического перехода ЕС.

    С момента возвращения Трампа к власти Европа оказалась во всё более антагонистических отношениях как с США, так и с Китаем. 2025 год ознаменовался эскалацией торговой войны с Китаем, а планы Пекина по ужесточению контроля над редкоземельными элементами и другими критически важными минералами выявили уязвимость европейской промышленности. ЕС также принял торговое соглашение с Трампом, в рамках которого согласился на тарифы на большую часть экспорта, даже несмотря на отмену пошлин на американские промышленные товары.

    Ожидается, что теперь МЕРКОСУР будет активнее искать новые торговые партнерства, в том числе с Японией, Индией и странами Персидского залива, укрепляя свой имидж на международной арене. Для Лулы эта победа пришлась очень вовремя – на фоне обострения ситуации в Венесуэле и предстоящих выборов сделка стала важным элементом его политического наследия и подтверждением статуса эффективного регионального лидера.

    Ранее европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    В то же время в Европе проходят массовые протесты среди фермеров против этого решения.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (33)
    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (25)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (13)
    11 января 2026, 04:07 • Новости дня
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти стран ЕС обсуждают вариант изгнания военных США с американских военных баз, если США не согласятся на европейские предложения по Гренландии, пишет Telegraph.

    При этом Telegraph подчеркивает, что изгнание американских военных с баз в Европе обсуждается как крайняя мера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegraph сообщила, что Евросоюз такжерассматривает вариант введения санкций против американских корпораций на случай, если спор по поводу Гренландии не будет разрешен. Власти Британии обсуждают с европейскими странами возможное создание миссии НАТО в Гренландии для предотвращения присоединения острова к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    27 комментариев


    Комментарии (14)
    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    Комментарии (4)
    11 января 2026, 17:11 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста в ЕС

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике, передает ТАСС.

    По мнению Фицо, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

    Фицо отметил, что Евросоюз переживает «страшный кризис», какого ранее не было, и выжить смогут только сильнейшие – экономически, военным потенциалом или в энергетике. Он также заявил, что после военной операции США в Венесуэле мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, прекратил существование, и выразил ожидание реакции ЕС на эти события.

    Премьер при этом подчеркнул, что для Словакии Евросоюз остается «жизненным пространством», и республика является его неотъемлемой частью. В преддверии визита в США Фицо сообщил о намерении обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американских отношений, включая вопросы ЕС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 08:46 • Новости дня
    Пушков усомнился в желании Мелони начать диалог с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальном намерении премьер-министра Италии Джорджи Мелони вести переговоры с Россией, указав на неясность формата и содержания возможного диалога.

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

    Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

    «Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Комментарии (7)
    11 января 2026, 02:58 • Новости дня
    Telegraph: ЕС готовит санкции против США на случай конфликта из-за Гренландии

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если разногласия с США вокруг Гренландии не удастся урегулировать, пишет Telegraph.

    По данным Telegraph, Евросоюз в рамках планируемых ограничений может ввести меры против крупнейших технологических компаний США, таких как Meta, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также распространить действия санкций на банки и финансовые организации из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти Британии обсуждают с другими европейскими странами создание миссии НАТО в Гренландии, чтобы предотвратить возможное присоединение острова к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    27 комментариев


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 13:45 • Новости дня
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских столицах обеспокоены отсутствием реакции Североатлантического альянса на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщают СМИ.

    Молчание руководства НАТО по поводу заявлений Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность у европейских чиновников, сообщили источники Financial Times, передает ТАСС.

    Они считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности Соединенных Штатов в отношениях с союзниками.

    Неназванный депутат ЕС отметил, что генсек НАТО Марк Рютте должен был стать человеком, на которого Европа может опереться, но «он не должен быть таким молчаливым».

    Другой чиновник НАТО заявил, что подобные вопросы сложно обсуждать внутри альянса, но, если этого не делать, создается впечатление согласия со сложившейся ситуацией.

    Сам военный блок не делал официальных заявлений по этому поводу.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР геостратегическим выбором ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР «геостратегическим выбором» для Европы и началом новой эры сотрудничества с Латинской Америкой, передает РИА «Новости».

    По ее словам, речь идет не только об объемах торговли, а о стратегическом партнерстве между регионами.

    Ранее сообщалось, что государства-члены Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на споры и массовые протесты среди европейских фермеров.

    Решение было объявлено главой Евросовета Антониу Костой. При этом Франция, Польша, Венгрия и Ирландия выступили против подписания этого документа.

    Протесты фермеров охватили несколько стран Евросоюза в начале 2024 года. Сельхозпроизводители опасаются, что после заключения соглашения европейский рынок будет наводнен дешевым импортом из стран с менее жесткими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к снижению продаж и усилению конкуренции.

    МЕРКОСУР – крупнейшее интеграционное объединение Южной Америки, в которое входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. На его долю приходится 250 млн человек и свыше 75% совокупного ВВП Южной Америки.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 15:53 • Новости дня
    Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

    Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы представляют угрозу для Гренландии, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

    По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

    «Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

    Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

    Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

    Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 17:53 • Новости дня
    Импорт газа в ЕС достиг максимума за два года

    Импорт газа ЕС в 2025 году достиг максимальных за два года 313,6 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз увеличил закупки природного газа до рекордного уровня с 2023 года, нарастив импорт на 5,3%, подсчиатли аналитики.

    Импорт природного газа странами Евросоюза в 2025 году вырос до 313,6 млрд кубометров. Аналитическая компания Bruegel отмечает, что этот показатель стал максимальным с 2023 года, а в предыдущие два года закупки газа ЕС только сокращались. За 2025 год импорт вырос на 5,3%, пишет РИА «Новости».

    По итогам года основную часть поставок составил трубопроводный газ, однако его объемы снизились на 8,3% по сравнению с 2024 годом и составили 169,9 млрд кубометров. Доля трубопроводного газа уменьшилась до 54,2% совокупного импорта.

    Bruegel также фиксирует заметный рост поставок сжиженного природного газа: в 2025 году импорт СПГ увеличился на 27,7% и достиг 143 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания «Газпром» отметила снижение заполненности подземных хранилищ газа в Европе до 59,9%. Запасы газа в этих хранилищах снизились на 10,6 млрд кубометров по сравнению с концом 2024 года и составили 63 млрд кубометров.

    В то же время, газ в Европе по итогам прошлого года подорожал на 9% на фоне рекордного импорта СПГ.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар по кафе и гостинице в Херсонской области, атака на госрезиденцию президента России Владимира Путина вызвали немало откликов по всему миру, только не в Европе, где привычно отмалчивались, будто ничего, стоящего их внимания, не произошло, что навело посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника на предположение о причине подобного.

    «Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны ни по поводу попытки нанесения ударов по госрезиденции, ни в результате кровавого теракта в Херсонской области, поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей, – заявил Мирошник «Известиям».

    Дипломат отметил, что за последние две недели Киев совершил серию террористических актов провокационного характера, задача которых – повлиять на ход переговорного процесса.

    Их задача – постараться спровоцировать Россию на неадекватные действия, желательно с эмоциональным нарушением норм международного гуманитарного права, чтобы выставить это в негативном свете перед американской стороной, объяснил он.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    70 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 18:43 • Новости дня
    Ирландские фермеры вышли на массовый протест против соглашения ЕС и МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Атлоне тысячи ирландских фермеров устроили демонстрацию с тракторами, выражая опасения по поводу последствий соглашения ЕС и МЕРКОСУР для экспорта говядины, сообщают местные СМИ.

    Тысячи фермеров в Ирландии приняли участие в массовом митинге против соглашения между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ирландскую корпорацию RTE. Протестующие собрались в Атлоне, где провели акцию с использованием тракторов и выразили недовольство предстоящим подписанием сделки.

    По словам главы Евросовета Антониу Кошты, окончательное подписание документа запланировано на 17 января в Парагвае. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно подтвердил, что церемония состоится в ближайшие дни.

    Фермеры опасаются, что соглашение поставит под угрозу экспорт ирландской говядины в Европу из-за появления более дешевой продукции из Бразилии. Они также считают, что сделки с латиноамериканскими странами приведут к росту конкуренции и снижению продаж европейских сельхозпроизводителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы и автомагистрали из-за опасений наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР после будущего соглашения о свободной торговле.

    До этого страны Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР.  А глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    Однако в субботу стало известно, что во Франции могут провести внеочередные парламентские выборы из-за угрозы вотума недоверия правительству по поводу соглашения с МЕРКОСУР.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 18:22 • Новости дня
    В Дании предложили перенести двор кронпринца в Гренландию

    Главред датской газеты Йесперсен предложил перенести двор кронпринца в Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор датской газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести постоянную резиденцию наследного принца Дании Кристиана в Нуук на фоне напряженности с США, чтобы укрепить культурные связи острова с Копенгагеном.

    Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в Нуук, передает РИА «Новости». Инициатива связана с ростом напряженности между Данией и Соединенными Штатами из-за притязаний Вашингтона на остров. Йесперсен заявил изданию BT, что отсутствие у кронпринца собственной резиденции в Гренландии создает пустоту, которую пытаются заполнить США.

    Он отметил: «Если бы у нас был наследный принц, у которого есть резиденция в Гренландии, на Фарерских островах, реальное присутствие там, возможно, он бы меньше ходил в ночные клубы в Южной Европе и больше – на дискотеки на севере».

    По мнению журналиста, члены королевской семьи должны постоянно присутствовать в Нууке и Торсхавне и выучить местные языки.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Франкен подчеркнул стратегическую важность острова для альянса.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.


    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила теракт на ж/д мосту в Пермском крае
    Венгрия предоставила убежище бывшему министру юстиции Польши
    СВР: Патриарх Варфоломей намерен вытеснить РПЦ из стран Балтии
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии
    Латынина признала правоту Путина и заявила, что ее «наёживали»
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси