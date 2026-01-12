Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу

Tекст: Вера Басилая

Европейский союз и объединение МЕРКОСУР заключили долгожданное торговое соглашение, которое создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, сообщает Bloomberg. Этот шаг стал значимой геополитической победой для Брюсселя, который укрепляет позиции в богатом ресурсами регионе на фоне обостряющейся конкуренции с США и Китаем.

Соглашение подразумевает постепенную отмену тарифов на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, что должно поспособствовать росту экономик стран MЕРКОСУР и ЕС. По оценке Bloomberg Economics, к 2040 году страны МЕРКОСУР смогут прибавить до 0,7% к ВВП, а Европа – 0,1%. Для ЕС это возможность продемонстрировать, что он является надежным и самостоятельным партнером, а для МЕРКОСУР– шанс привлечь новые инвестиции и расширить торговые связи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Бразилии Лула да Силва расценивают сделку как символ независимости от крупнейших экономик мира и доказательство того, что глобальные многосторонние соглашения все еще возможны. «Исторический день для мультилатерализма», – написал Лула в соцсетях. Ранее заключение сделки сдерживали разногласия по вопросам экологии, стандартов агропрома и сопротивление ряда крупных фермерских стран ЕС.

Для Урсулы фон дер Ляйен и таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, это соглашение призвано продемонстрировать независимость от двух крупнейших экономик мира и показать, что широкие многосторонние соглашения по-прежнему возможны в глобальном порядке, подорванном Дональдом Трампом.

В результате принятие мер по защите европейских фермеров позволило заручиться поддержкой премьер-министра Италии Джорджи Мелони, и Франция не смогла заблокировать договор в Совете ЕС. Соглашение также означает, что Европа получит более широкий доступ к стратегическим сырьевым ресурсам региона – в частности, литий из Аргентины и Бразилии, а также марганец, необходимый для технологического и экологического перехода ЕС.

С момента возвращения Трампа к власти Европа оказалась во всё более антагонистических отношениях как с США, так и с Китаем. 2025 год ознаменовался эскалацией торговой войны с Китаем, а планы Пекина по ужесточению контроля над редкоземельными элементами и другими критически важными минералами выявили уязвимость европейской промышленности. ЕС также принял торговое соглашение с Трампом, в рамках которого согласился на тарифы на большую часть экспорта, даже несмотря на отмену пошлин на американские промышленные товары.

Ожидается, что теперь МЕРКОСУР будет активнее искать новые торговые партнерства, в том числе с Японией, Индией и странами Персидского залива, укрепляя свой имидж на международной арене. Для Лулы эта победа пришлась очень вовремя – на фоне обострения ситуации в Венесуэле и предстоящих выборов сделка стала важным элементом его политического наследия и подтверждением статуса эффективного регионального лидера.

Ранее европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

В то же время в Европе проходят массовые протесты среди фермеров против этого решения.