    12 января 2026, 10:01 • Новости дня

    Трамп отказался допускать ExxonMobil к работе в Венесуэле

    Трамп выразил склонность не допускать ExxonMobil к работе в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятии танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    11 января 2026, 19:12 • Новости дня
    NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, провоцирующее сильную боль в голове и кровотечение из носа, сообщает The New York Post (NYP).

    По данным NYP, в ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали неизвестное ранее вооружение, сообщает РБК.

    Венесуэльский военный, ставший свидетелем событий, рассказал, что в момент появления американских беспилотников и вертолетов неожиданно перестали работать все радары системы ПВО.

    Он рассказал, что происходившее было не сражением, а бойней.

    «Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью», – заявил военный.

    По его словам, они упали на землю и не могли пошевелиться.

    Источник издания, ранее служивший в американской разведке, сообщил, что у США действительно есть оружие, основанное на направленном излучении микроволн, однако ранее его не применяли. Он также отметил, что похожее вооружение использовали китайские военные во время конфликта с Индией в 2020 году.

    Сообщается, что в начале операции радары системы ПВО Венесуэлы были выведены из строя, а в небе появились беспилотники и вертолеты. Местные военные признались, что с таким оружием сталкиваются впервые.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не было охраны.

    США задействовали для захвата Мадуро вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить Мадуро.

    11 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

    Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

    Tекст: Вера Басилая

    Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

    Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

    По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

    «Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине, сообщает Politico.

    По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

    По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

    Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

    Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

    Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.

    11 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп восхитился идеей назначить американского государственного секретаря Марко Рубио кубинским «президентом».

    Трамп, реагируя на пост в соцсетях с предложением назначить Рубио «президентом Кубы», написал, что это была бы «отличная идея», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», кубинское руководство, по его мнению, переживает критический момент.

    11 января 2026, 17:02 • Новости дня
    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка

    Сын Мадуро сообщил, что у отца в тюрьме Нью-Йорка все хорошо

    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка
    @ Javier Campos/dpa/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который вместе с супругой находится в тюрьме в Нью-Йорке, передает, что у него все хорошо. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра.

    Как пишет Le Monde, по словам его сына Николаса Мадуро Герры, «У нас все хорошо. Мы бойцы», – так президент Венесуэлы охарактеризовал свое состояние, передает ТАСС.

    Мадуро также обратился к своим сторонникам с призывом не грустить.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    12 января 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп пригрозил Кубе и призвал поскорее заключить сделку с США
    Трамп пригрозил Кубе и призвал поскорее заключить сделку с США
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выступил в воскресенье с очередным предупреждением в адрес правительства Кубы, близкого союзника Венесуэлы, призвав поскорее заключить с Вашингтоном сделку.

    Куба, являющаяся крупным получателем венесуэльской нефти, теперь лишена этих поставок, поскольку американские войска продолжают захватывать танкеры, стремясь контролировать добычу, переработку и глобальное распределение нефтепродуктов страны, напомнило Assosiated Press (AP).

    Трамп заявил в социальных сетях о  том, что Куба долгое время жила за счет венесуэльской нефти и денег и предлагала взамен безопасность, но больше этого не будет.

    «Больше не будет нефти и денег, поступающих на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не поздно», – написал Трамп, не уточняя, о какой сделке он вещает.

    Спустя несколько часов президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил в социальных сетях, что «те, кто превращает всё в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют морального права указывать пальцем на Кубу ни в каком смысле».

    Трамп и высокопоставленные чиновники администрации заняли всё более агрессивную позицию по отношению к Кубе, которая экономически держалась на плаву благодаря Венесуэле.

    Задолго до ареста Мадуро масштабные отключения электроэнергии парализовали жизнь на Кубе, где люди вынуждены были стоять в очередях на заправках и в супермаркетах на фоне самого тяжелого экономического кризиса на острове за последние десятилетия, отметило AP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент. Трамп также высказался о том, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент США восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом». Однако президент Кубы Диас напомнил, что Гавана будет до последней капли крови защищать свободу.


    11 января 2026, 13:45 • Новости дня
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских столицах обеспокоены отсутствием реакции Североатлантического альянса на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщают СМИ.

    Молчание руководства НАТО по поводу заявлений Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность у европейских чиновников, сообщили источники Financial Times, передает ТАСС.

    Они считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности Соединенных Штатов в отношениях с союзниками.

    Неназванный депутат ЕС отметил, что генсек НАТО Марк Рютте должен был стать человеком, на которого Европа может опереться, но «он не должен быть таким молчаливым».

    Другой чиновник НАТО заявил, что подобные вопросы сложно обсуждать внутри альянса, но, если этого не делать, создается впечатление согласия со сложившейся ситуацией.

    Сам военный блок не делал официальных заявлений по этому поводу.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    11 января 2026, 21:19 • Новости дня
    Telegraph: Захват танкера «Маринера» был сигналом Трампа Путину по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Захват американскими властями танкера «Маринера» под российским флагом стал сигналом президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину для ускорения урегулирования конфликта на Украине, сообщает The Telegraph.

    Захват нефтяного танкера «Маринера» шедшего под российским флагом, стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, передает The Telegraph.

    Источники газеты сообщили, что Трамп устал от переговорной стратегии Москвы по Украине и намерен подтолкнуть Россию к урегулированию. В публикации отмечается, что захват танкера и поддержка законопроекта о санкциях стали частью давления со стороны США.

    Один из собеседников издания заявил: «Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился».

    Другой источник добавил, что стратегия России на переговорах вызывает у Трампа усталость. По его словам, администрацию США утомляет схема «два шага вперед, один шаг назад», когда российская сторона затягивает процесс, либо прекращая переговоры, либо усиливая давление.

    Газета также пишет, что Вашингтон все больше склоняется к позиции европейских союзников, считая, что Россия намеренно затягивает урегулирование. Собеседники заявляют, что Трамп разочаровывается в Путине и усиливает давление, чтобы добиться результатов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Власти США заявили о готовности продавать нефть России.

    Министерство иностранных дел России выразило протест после вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    11 января 2026, 20:29 • Новости дня
    Трамп опубликовал фото с «курением» кубинской сигары

    Трамп разместил ИИ-изображение с кубинской сигарой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару.

    Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение, где он курит кубинскую сигару на фоне кубинского флага, сообщает РИА «Новости».

    На картинке президент США изображен в черном костюме и красном галстуке, а на переднем плане размещена надпись: «Лучшие в мире кубинские сигары».

    На самом деле Трамп не курит.

    Ранее президент Кубы заявил, что страна готова до последней капли крови защищать свою независимость. Министр иностранных дел Бруно Родригес подчеркнул, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    11 января 2026, 17:29 • Новости дня
    МИД Кубы ответил на обвинения Трампа

    Глава МИД Кубы Родригес ответил на обвинения и угрозы Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других государств, в отличие от США, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес, передает РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств».

    Родригес отметил, что Куба не получала и не получает денежного или материального вознаграждения за услуги в сфере безопасности, которые предоставлялись каким-либо странам. Он добавил, что на Кубе нет правительства, склонного к наемничеству, шантажу или военному принуждению.

    По словам министра, у Кубы есть абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его поставлять и реализуют свое право на развитие торговых отношений без внешнего давления или односторонних санкций со стороны США.

    Глава МИД Кубы также заявил, что закон и справедливость на стороне его страны, а действия США он охарактеризовал как поведение «преступного гегемона», который угрожает миру и безопасности не только в регионе, но и во всем мире.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    11 января 2026, 21:05 • Новости дня
    Дмитриев назвал причину планов Стармера заблокировать соцсеть X

    Дмитриев: Соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается добиться блокировки X (бывший Twitter, заблокирован в России), опасаясь, что пользователи увидят его настоящую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, поскольку через нее можно увидеть реальное отношение британского премьера к Дональду Трампу, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Соцсеть X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», – заявил Дмитриев.

    Сообщение Дмитриева стало ответом на его же пост, опубликованный 4 августа 2025 года, где он разместил видео с выступлением Стармера. В этом видеоролике руководитель британского правительства прямо заявляет, что не желает победы Трампа на выборах президента США.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности запретить X после появления новой функции, с которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Британии фашистским после сообщения о более чем 12 тыс. арестованных за публикации в интернете.

    11 января 2026, 15:53 • Новости дня
    Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

    Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы представляют угрозу для Гренландии, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

    По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

    «Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

    Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

    Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

    Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.

    11 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Глава минобороны Бельгии предложил НАТО провести операцию в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии, подчеркнув стратегическую важность острова для альянса, сообщил телеканал HLN.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу HLN назвал вопрос Гренландии жизненно важным для выживания НАТО, передает РИА «Новости».

    Франкен отметил, что обеспокоен ситуацией вокруг острова и предостерег США от дальнейших шагов.

    «Гренландия – это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о жизненно важном вопросе для выживания НАТО, поэтому я настоятельно прошу: не заходите дальше», – заявил Франкен.

    Кроме того, Франкен предложил сделать Гренландию местом проведения военной операции НАТО с целью демонстрации силы. По мнению министра, это позволит альянсу направить четкий сигнал противникам. Он также заявил, что единственным победителем текущей ситуации может оказаться президент России Владимир Путин.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    11 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Трамп: Вместо Кубы Венесуэлу будут защищать США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы, а не военные с Кубы, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Куба много лет «жила за счет огромных объемов нефти и денег», которые поступали с Венесуэлы, а взамен она обеспечивала безопасность венесуэльских лидеров, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Теперь же Венесуэле не нужна защита кубинцев, ее будут обеспечивать США с «самой мощной армией в мире».

    Ранее США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп объявлял, что Вашингтон не желает видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    12 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Глава ФРС Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на сайте ведомства разместил сообщение о том, как Министерство юстиции направило в ФРС повестки в суд, угрожая уголовным обвинением в связи с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне 2025 года.

    Он уточнил, что показания частично касались многолетнего проекта по реконструкции исторических офисных зданий ФРС. Но беспрецедентные действия Минюста, по его мнению, следует рассматривать в более широком контексте угроз администрации и продолжающегося давления.

    «Эта новая угроза не связана с моими показаниями в июне прошлого года или с реконструкцией зданий Федеральной резервной системы. Дело не в надзорной роли Конгресса; <...> Это всего лишь предлоги. Угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что послужит интересам общества, а не на предпочтениях президента», – сказано в обращении Пауэлла.

    Он подчеркнул, что теперь речь идет о том, сможет ли ФРС устанавливать процентные ставки на основе фактических данных и экономических условиях, или вместо этого денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием.

    «Государственная служба иногда требует твердой позиции перед лицом угроз. Я буду продолжать выполнять работу, на которую меня утвердил Сенат, честно и с готовностью служить американскому народу», – резюмировал глава ФРС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, конфликт президента США Дональда Трампа и главы ФРС Джерома Пауэлла основан на нежелании последнего следовать воле президента и снижать ставку. При этом в августе 2025 года доллар заметно ослабел после попытки Трампа отстранить члена ФРС Лизы Кук. В июле Трамп получил  одобрение Конгресса на увольнение Пауэлла с поста главы ФРС. Но Пауэлл сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента.

