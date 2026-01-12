Трамп отказался допускать ExxonMobil к работе в Венесуэле

Трамп выразил склонность не допускать ExxonMobil к работе в Венесуэле

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

«Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятии танкеров с этим сырьем.

Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.