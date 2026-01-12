Доминиканский футболист Рейес отказался вернуться в тульский «Арсенал»

Доминиканский футболист Рейес отказался вернуться в «Арсенал» после отпуска

Tекст: Мария Иванова

Доминиканский футболист Эдарлин Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал» после отпуска, несмотря на то что его контракт с клубом остается действующим, передает ТАСС.

В нынешнем сезоне Лиги Пари (Первая лига) 28-летний полузащитник провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Как говорится в заявлении пресс-службы «Арсенала», игроку заранее сообщили о графике сборов и купили все необходимые билеты. По словам представителей «Арсенала», «мы считаем, что такой поступок – проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам».

Клуб намерен оштрафовать Рейеса за нарушение дисциплины и оставляет за собой право на другие решения. В заявлении отмечено, что руководство «Арсенала» продолжает переговоры с футболистом и надеется найти компромисс, чтобы минимизировать финансовые и репутационные риски для команды.

По итогам 21 тура чемпионата «Арсенал» занимает 10-е место в таблице Первой лиги, имея в активе 28 очков.

