Экс-глава совдира ФК «Локомотив» оказался фигурантом дела о заказных убийствах

Экс-глава совдира «Локомотива» Липатов оказался фигурантом дела об убийствах

Tекст: Вера Басилая

Экс-председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Сергей Липатов стал фигурантом уголовного дела о заказных убийствах, передает РИА «Новости».

В материалах суда говорится, что помимо Липатова, обвиняемыми по делу проходят миллиардер Валерий Цимбаев и некий Рамазанов, который был арестован в ноябре 2024 года, тогда как Липатова и Цимбаева задержали в апреле прошлого года.

Как ранее сообщали СМИ, следствие связывает Липатова с убийством Александра Фоминова, директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника министра путей сообщения. По данным следствия, Фоминова застрелили 15 марта 2002 года в дачном поселке «Аграрник» Одинцовского района, когда он возвращался домой.

Также, по версии следствия, Липатов и его окружение, в числе которых бывшие правоохранители, могут быть причастны к похищению и убийству в 2002 году владельца ОАО «Консул» Владимира Клюева и его бухгалтера. Однако роль Липатова в этом эпизоде пока не установлена.

Липатов занимал пост президента ФК «Локомотив» с 2002 по 2010 год.

