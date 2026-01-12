Турсектор Антальи предупредил о потере клиентов из-за изменений системы all inclusive

Туротрасль Турции заявила о риске потери российских путешественников

Tекст: Мария Иванова

Владелец одного из самых известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер заявил, что любые изменения в системе «всё включено» на турецких курортах могут привести к потере российских туристов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российский рынок для Антальи крайне важен, а привычный формат «всё включено» стал базовым ожиданием для многих гостей с России.

Бильгинер отметил, что туристы выбирают Турцию именно за этот набор услуг, и любые изменения будут восприниматься как ухудшение отдыха, даже если они обоснованы заботой о качестве или экономической целесообразностью. По его словам, конкуренция на мировом туристическом рынке очень высока, и туристы ориентируются прежде всего на цену и набор услуг в отеле.

Владелец отеля добавил, что если Турция начнёт отказываться от привычной системы, туристический поток может переместиться к другим направлениям, где сохраняется аналогичный формат отдыха. Он считает, что сектор не может допустить таких потерь, особенно когда борьба идёт буквально за каждого гостя.

Ранее в туротрасли Турции обсуждались инициативы по сокращению опций «всё включено» и переходу к системе, где отдыхающие смогут выбирать только нужные услуги, включая, например, проживание без алкогольных напитков.

Администрация президента Турции заявила, что предложения по корректировке системы «всё включено» уже поступили, однако любые решения будут приниматься с учетом интересов туристов и без ущерба для отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие отели снизили цены в августе прошлого года из-за падения спроса.

Между тем ранее власти Турции исключили отток российских туристов из-за отмены all inclusive.