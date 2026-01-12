Ученые выявили на Севморпути опасные внутренние волны до 20 метров

Ученые выявили волны до 20 метров, угрожающие подводным судам на Севморпути

Tекст: Мария Иванова

Ученые обнаружили на Северном морском пути опасные внутренние волны высотой до 20 метров, пишет ТАСС.

Исследования проводились в проливе Вилькицкого – стратегической точке, соединяющей Карское и море Лаптевых. Научная группа Института океанологии им/ П. П. Ширшова РАН выявила мощные внутренние приливы, представляющие особую угрозу для подводных лодок.

В сообщении института отмечается: «Благодаря проведенным исследованиям ученые показали, что распространение внутренних приливов сопровождается генерацией интенсивных нелинейных короткопериодных внутренних волн с периодом 5-120 минут и высотой 4-20 метров. Для них преобладающее направление распространения – вдоль пролива, в соответствии с векторами приливного течения». Также, по данным спутников, в этом районе встречаются волны, распространяющиеся поперек пролива.

Высокоинтенсивные волны фиксировались на трех стационарных станциях в течение трех недель. Внутренние волны не только влияют на циркуляцию питательных веществ, кислорода и углекислого газа, но и создают сложные условия для судоходства, особенно для подводных судов.

Старший научный сотрудник лаборатории акустики океана Елизавета Химченко подчеркнула, что подобные исследования крайне важны для планирования добычи полезных ископаемых, прокладки коммуникаций и обеспечения безопасности морских перевозок в Арктике. Она добавила, что данные о волнениях океана необходимы для предотвращения аварий, подобных трагедии с индонезийской подлодкой в 2021 году.

