Биржевые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды

Биржевые цены на золото и серебро побили рекорды

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на золото и серебро достигли новых исторических максимумов, передает РИА «Новости».

В понедельник утром стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 1,79% и достигла 4 581,45 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена поднималась до рекордных 4 612,4 доллара за унцию.

Одновременно мартовский фьючерс на серебро увеличился на 5,27%, составив 83,522 доллара за унцию, а в моменте стоимость доходила до 83,88 доллара за унцию, что также стало новым максимумом. Такой рост связан с общей нестабильностью на мировых валютных рынках и ослаблением доллара.

Как отмечает Bloomberg, давление на Федеральную резервную систему США, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможных уголовных обвинениях, оказывают дополнительное влияние на динамику курса американской валюты. Возможное ослабление доллара, по мнению аналитиков, способствует росту цен на золото.

Спрос на серебро также остается высоким. В подразделении Fitch Solutions Inc., BMI, считают, что дефицит предложения серебра на рынке сохранится в 2026 году, чему способствует растущий инвестиционный интерес к этому металлу.

Напомним, 9 января биржевая цена золота превысила исторический максимум в 4,5 тыс. долларов. Ранее в декабре стоимость золота достигала нового исторического максимума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, события в Венесуэле стали причиной резкого роста цен на золото.