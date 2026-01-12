У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков

МЧС сообщило о 13 афтершоках магнитудой до 4,8 у берегов Камчатки

Tекст: Вера Басилая

По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, 13 афтершоков магнитудой до 4,8 зарегистрированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, передает РИА «Новости».

Толчки не ощущались в населённых пунктах региона. Отмечается, что сутками ранее было зафиксировано 15 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,0, из которых четыре были ощутимы для жителей.

Ведомство отмечает, что на полуострове продолжается усиленный мониторинг вулканической активности, которая возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые продолжают фиксировать извержения и проявления активности на вулканах Ключевской, Безымянный, Шивелуч, Карымский, Камбальный и Крашенинников. Власти подчеркивают, что жителям и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к вулканам, чтобы избежать возможной опасности.

Ранее в районе восточного побережья Камчатки произошли подземные толчки магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения располагался в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского.