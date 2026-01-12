Дорофеев принес «Вегасу» разгромную победу над «Сан-Хосе»

Гол и две передачи Дорофеева принесли «Вегасу» победу на «Сан-Хосе»

Tекст: Мария Иванова

«Вегас Голден Найтс» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает РИА «Новости».

Матч прошел в Сан-Хосе, и гости уже в первом периоде взяли инициативу: дубль оформил Джек Айкел, еще дважды отличился Томаш Гертл, шайбы также забросили Павел Дорофеев, Зак Уайтклауд и Ши Теодор.

Дорофеев, кроме своего гола на 11-й минуте, записал на свой счет две результативные передачи, обе на Гертла. В активе российского форварда теперь 33 очка за 44 матча текущего сезона. Еще одну голевую передачу – Айкелу на 8-й минуте – отдал 30-летний Иван Барбашев, который заработал 32 очка за столько же матчей.

У «Сан-Хосе» отличились Коллин Граф и Александер Веннберг. Российский голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 26 бросков, а Игорь Чернышов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

После этой победы «Вегас» с 54 очками возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона, «Сан-Хосе» идет третьим с 49 баллами. Следующий матч «Вегас» проведет 15 января против «Лос-Анджелес Кингз», а «Сан-Хосе» на следующий день встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

