Синоптик сообщил о приходе южного циклона в Москву

Синоптик Леус: Южный циклон принесет снег и потепление в Москву

Tекст: Мария Иванова

В понедельник столичный регион окажется под воздействием центральной части южного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По прогнозу, циклон принесёт в Москву и область плотную облачность, снег и повышение температуры. На юго-востоке и востоке региона местами ожидается гололёд.

Температура воздуха в городе составит от минус двух до минус четырёх градусов, по области – от минус одного до минус шести, что на один-два градуса выше климатической нормы. Ветер будет северо-восточным, скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст., что всё равно ниже нормы.

Во вторник ночью в столичном регионе прогнозируется небольшой снег, а днём – без существенных осадков. К утру температура опустится до минус шести – минус восьми градусов, после чего в течение дня будет постепенно снижаться.

