    12 января 2026, 08:05 • Новости дня

    Нефть подорожала на опасениях перебоев поставок из Ирана

    Мировые цены на нефть выросли на опасениях перебоев поставок из Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник выросли: эксперты опасаются возможности сокращения поставок сырья из Ирана на фоне протестов в стране.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 растет на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,4 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,08%, до 58,99 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают влияние протестов в Иране, который является четвертым по величине производителе нефти в ОПЕК+, на поставки нефти.

    По данным аналитиков Bloomberg, из-за протестов экспорт нефти может снизиться почти на 2 млн баррелей в сутки. По их мнению, это ослабляет опасения по поводу глобального перепроизводства, ранее спровоцировавшего падение цен.

    Напомним, протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты – риала, резких колебаний обменного курса и их влияние на цены. В ряде городов протестные акции превращались в столкновения с полицией.

    Накануне власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов.

    11 января 2026, 11:27 • Новости дня
    Российский фильм о Буратино собрал более 2 млрд рублей

    Общие сборы нового фильма «Буратино» за праздники превысили 2 млрд руб

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кинотеатры по всей стране за праздничные дни приняли свыше 3,7 млн зрителей на показах новой ленты о деревянном мальчике Буратино, соответствующие данные предоставил ЕАИС Фонда кино.

    Сборы картины «Буратино», стартовавшей 1 января 2026 года, превысили 2 млрд и 5 млн рублей, сообщается на сайте ЕАИС.

    К 11 января ленту посмотрели свыше 3,7 млн зрителей.

    Новая лента режиссера Игоря Волошина является современной интерпретацией повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

    В сюжете папа Карло получает в руки волшебный ключ, исполняющий желания, и мечтает о сыне. Его желание почти сбывается, но события развиваются неожиданно даже в сказочном мире – появляется живой, веселый, смышленый, но деревянный мальчик.

    Напомним, за шесть дней проката общие сборы «Буратино» достигли 1 млрд 510 млн рублей.

    11 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ

    Командующий дивизионом сообщил об уничтожении F-16 ВСУ двумя ракетами С-300

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале «Соловьев Live».

    По словам Севера, российский расчет зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожил истребитель F-16 Воздушных сил Украины, применив для этого две ракеты, передает ТАСС. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия1».

    Командующий дивизионом сообщил, что первая ракета повредила самолет, а вторая окончательно его уничтожила. По его словам, подготовка к атаке велась долго, экипаж выжидал подходящий момент, чтобы поразить цель.

    Военнослужащий отметил, что расчет получил современный комплекс С-300 в декабре 2024 года и с тех пор сбил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

    Командир бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги, в частности американский комплекс Patriot. Он отметил, что комплексы С-300В4, которыми оснащена бригада, надежно прикрывают войска и населенные пункты, эффективно уничтожая современные воздушные угрозы.

    Жирков добавил, что российских военнослужащих специально готовят для борьбы с техникой НАТО.

    Министерство обороны России заявило о первом сбитом российскими средствами ПВО самолете F-16 Воздушных сил Украины в апреле 2025 года.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    11 января 2026, 15:25 • Новости дня
    ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые были выведены из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, по ошибке подверглись атаке со стороны украинских союзных подразделений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Часть сил 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины была уничтожена по ошибке собственными союзными подразделениями, передает ТАСС.

    По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные приняли своих солдат за российских бойцов.

    Кимаковский уточнил, что инцидент произошёл после вывода подразделения из населённого пункта Святопетровка Запорожской области.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России.

    11 января 2026, 14:27 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление главы Минобороны Британии о «похищении» Путина
    Захарова высмеяла заявление главы Минобороны Британии о «похищении» Путина
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра обороны Британии о «похищении» Владимира Путина, назвав его «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Министерства обороны Британии Джона Хили о «похищении» президента России, передает ТАСС. Захарова заявила журналистам: «Влажные фантазии британских извращенцев».

    Ранее Джон Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. По словам Хили, это позволило бы «привлечь российского президента к ответственности».

    Дипломат отметила, что подобные заявления британских властей выглядят абсурдно и не имеют отношения к реальности.

    Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал заявления Владимира Зеленского о его похищении попыткой сорвать процесс мирного урегулирования.

    11 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ установить флаг в Купянске

    ВС России пресекли попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска

    Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ установить флаг в Купянске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили беспилотник и украинский флаг, которые пытались установить на здании администрации города Купянск в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России сорвали попытку Вооруженных сил Украины установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, украинские военные не смогли прорваться в город, поэтому попытались обозначить свое присутствие с помощью беспилотника, к которому был прикреплен флаг. В итоге флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены.

    Также российские военные также отразили две атаки со стороны ВСУ на купянском направлении. Подчеркивается, что обе попытки украинских сил оказались безуспешными и не привели к изменению позиций.

    Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино. На Купянском направлении российские войска отразили атаки сил противника и уничтожили до 15 украинских военнослужащих.

    Ранее российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск.

    11 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

    Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

    Tекст: Вера Басилая

    Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

    Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

    По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

    «Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    11 января 2026, 19:12 • Новости дня
    NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, провоцирующее сильную боль в голове и кровотечение из носа, сообщает The New York Post (NYP).

    По данным NYP, в ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали неизвестное ранее вооружение, сообщает РБК.

    Венесуэльский военный, ставший свидетелем событий, рассказал, что в момент появления американских беспилотников и вертолетов неожиданно перестали работать все радары системы ПВО.

    Он рассказал, что происходившее было не сражением, а бойней.

    «Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью», – заявил военный.

    По его словам, они упали на землю и не могли пошевелиться.

    Источник издания, ранее служивший в американской разведке, сообщил, что у США действительно есть оружие, основанное на направленном излучении микроволн, однако ранее его не применяли. Он также отметил, что похожее вооружение использовали китайские военные во время конфликта с Индией в 2020 году.

    Сообщается, что в начале операции радары системы ПВО Венесуэлы были выведены из строя, а в небе появились беспилотники и вертолеты. Местные военные признались, что с таким оружием сталкиваются впервые.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не было охраны.

    США задействовали для захвата Мадуро вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить Мадуро.

    11 января 2026, 18:53 • Новости дня
    В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании

    FT: В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании

    В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании
    @ Alex Halada/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Германии ведет расследование в отношении 55 военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка по фактам более 50 случаев насилия, употребления наркотиков и пропаганды нацизма, трое военных уже уволены, сообщает Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, власти Германии расследуют масштабный скандал в 26-м парашютно-десантном полку бундесвера, базирующемся в Цвайбрюккене, пишет «Коммерсантъ».

    Десятки элитных военных обвиняются в пропаганде нацизма, употреблении наркотиков, насилии и травле женщин-сослуживцев. Прокуратура уже возбудила уголовные дела по ключевым эпизодам.

    Издание отмечает, что впервые информацию о происходящем в полку местные журналисты получили осенью прошлого года. В анонимном сообщении говорилось о нацистских приветствиях, незаконной форме, фотографиях коллег в душевых и употреблении запрещённых веществ. Тогда бундесвер подтвердил факт внутреннего расследования.

    Позднее Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники описала атмосферу антисемитизма и угрозы сексуального насилия в адрес женщин. Кроме того, Der Spiegel сообщил об инциденте, когда командир направил заряженный пистолет в лицо солдатам, а один из военнослужащих получил травмы после избиения инструкторами.

    В общей сложности расследование затрагивает 55 человек, трое из которых уже уволены, 19 могут быть отстранены. В прокуратуру передано 16 дел, большинство из которых связаны с наркотиками, разжиганием ненависти и использованием экстремистской символики.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потрясен случившимся. Он подчеркнул, что поведение бойцов «противоречит фундаментальным ценностям бундесвера».

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    11 января 2026, 17:11 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста в ЕС

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике, передает ТАСС.

    По мнению Фицо, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

    Фицо отметил, что Евросоюз переживает «страшный кризис», какого ранее не было, и выжить смогут только сильнейшие – экономически, военным потенциалом или в энергетике. Он также заявил, что после военной операции США в Венесуэле мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, прекратил существование, и выразил ожидание реакции ЕС на эти события.

    Премьер при этом подчеркнул, что для Словакии Евросоюз остается «жизненным пространством», и республика является его неотъемлемой частью. В преддверии визита в США Фицо сообщил о намерении обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американских отношений, включая вопросы ЕС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    11 января 2026, 22:44 • Новости дня
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    11 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

    Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южный циклон достигнет Московского региона уже ближайшей ночью, ожидается облачная погода и осадки от трех до восьми миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

    По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

    В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

    Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

    В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине, сообщает Politico.

    По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

    По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

    Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

    Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

    Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.

    11 января 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Захарова: Организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    11 января 2026, 20:01 • Новости дня
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украинуя является бредом

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    @ пресс-служба Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Планы премьер-министра Кира Стармера о возможном размещении британских военных на Украине подвергают чрезмерному риску жизни солдат, ему нельзя доверять в военных вопросах, сообщает Daily Mail.

    Премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, пишет Daily Mail. По мнению авторов издания, Стармер теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    В частности, журналисты считают его план по размещению британских войск на территории Украины «бредом», который, скорее всего, приведёт к угрозе для самих военнослужащих.

    В статье подчеркивается, что после окончания Холодной войны Британия значительно сократила военные расходы: с 7% ВВП в 1956 году до нынешних 2%. Эти средства были перенаправлены на здравоохранение, образование и социальные выплаты, что, по мнению авторов, ослабило армию страны.

    Кроме того, значительная часть военной техники устарела, а численность вооружённых сил недостаточна для серьёзных современных конфликтов.

    Daily Mail отмечает, что многие британцы по-прежнему завидуют военной мощи США и мечтают о восстановлении прежнего статуса Британии, однако в нынешних условиях повышение военных расходов может быть сложной задачей. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призывает увеличить расходы на оборону, но также понимает риски и непопулярность участия в крупных военных конфликтах.

    Издание делает вывод, что Британии необходим более «жёсткий и реалистичный» подход к обороне, а не предложения, подобные плану Стармера по отправке войск на Украину. По мнению авторов, это не только не отпугнёт Москву, но и подвергнет британских солдат опасности.

    Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти провели задержания нескольких предводителей протестного движения в стране, сообщил глава национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан.

    Задержания прошли вечером 10 января, задержанных ожидает рассмотрение их дел по всем необходимым юридическим процедурам, сообщил глава ведомства, передает «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Также государственная телерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала видео с задержаниями подозреваемых в городах Шираз и Мазендеран.

    Число задержанных и их имена не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что Израиль усилил меры безопасности после сообщений о возможной военной операции США против Ирана.

    Напомним, глава Совбеза Ирана Лариджани заявлял о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего, по данным прессы, за 10 дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

