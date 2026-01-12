В Эрмитаже произошло короткое замыкание на четвертом этаже

Tекст: Елизавета Шишкова

В здании Государственного Эрмитажа на Дворцовой набережной в Петербурге произошло короткое замыкание, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 12 января, о чем сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в 06.19 мск. Короткое замыкание произошло на четвертом этаже музея, в серверной комнате площадью 30 кв. метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, к работе были привлечены 24 человека и пять единиц техники. Замыкание удалось полностью ликвидировать к 06.55. Информации о пострадавших нет, музей продолжает работу в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из здания Красноярской краевой филармонии эвакуировали около 600 человек, включая примерно 300 детей. Причиной эвакуации стало сильное задымление на первом этаже. Специалисты сообщили, что инцидент произошел из-за короткого замыкания кабеля.