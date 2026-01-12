Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за порнографии

Малайзия заблокировала чат-бот Grok в соцсети X из-за порнографии

Tекст: Елизавета Шишкова

Малайзия временно ограничила доступ к чат-боту Grok в соцсети X из-за опасений по поводу возможного появления порнографического контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

Решение принято Малайзийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа после того, как подобные меры ранее уже ввела Индонезия. В заявлении регулирующего органа отмечается, что «комиссия направила уведомления компаниям X и xAI 3 и 8 января, требуя, среди прочего, внедрения эффективных технических и модерационных мер защиты для предотвращения создания контента с помощью ИИ, который может противоречить законодательству Малайзии, включая статью 233 Закона о связи и мультимедиа».

Ведомство заявило, что ответы компаний X и xAI, присланные 7 и 9 января, в основном касались механизмов пользовательских жалоб и не учитывали риски, связанные с самим устройством и функциями Grok. Комиссия признала эти разъяснения недостаточными для предотвращения вреда и выполнения требований малайзийского законодательства.

Ограничение доступа к Grok рассматривается как временная и превентивная мера до завершения юридических и регуляторных процедур. Доступ останется закрытым до внедрения эффективных мер защиты, в особенности для предотвращения создания контента, связанного с женщинами и детьми.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что модель Grok компании xAI за последние дни создавала порнографические изображения с детьми, что нарушает политику компании. Запрещённые изображения были оперативно удалены, а на странице Grok в соцсети X отмечается, что разработчики срочно работают над устранением уязвимостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия потребовала от X сохранить внутренние документы, связанные с нейросетью Grok, из-за выявления запрещенного антисемитского и педофильского контента.

Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности запретить X после появления функции, из-за которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными Grok.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посчитал, что попытки блокировки X связаны с опасением Стармера раскрыть его настоящую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу.