Психолог Шпагина рассказала о способах совладать с постновогодней хандрой

Tекст: Катерина Туманова

«Наш организм и психика прошли через серию сильных стимулов: яркие эмоции, нарушение режима дня, пищевые излишества, интенсивное социальное общение или, наоборот, осознание несоответствия ожиданиям реальности», – рассказала она RT.

Эксперт пояснила, что это нормальная психофизиологическая реакция на контраст между праздничной атмосферой и возвращением к повседневности.

После ярких стимулов закономерно наступает фаза спада, которую многие воспринимают как апатию и потерю мотивации.

«Это состояние носит временный характер, и его можно мягко скорректировать, не требуя от себя немедленного «взлета» к продуктивности», – пояснила психолог.

В качестве первого шага она советует нормализовать биологические ритмы, что особенно важно для восстановления нервной системы. Рекомендуется возвращаться к привычному графику сна и питания, делать легкие ужины и ложиться спать до полуночи.

Второй важный аспект – когнитивный. Психолог объяснила, что распространено искажение мышления, будто впереди лишь рутина. Противостоять этому можно через планирование небольших радостных дел на неделю, а не составление глобальных целей. Даже простые приятные задачи, такие как поход в баню или встреча с другом, помогут разнообразить будни.

Третий компонент – социально-эмоциональный. После праздников возможно ощущение опустошения или одиночества. Психолог советует не форсировать общение, но и не замыкаться, а поддерживать короткие контакты с близкими.

Главное, как отметила Шпагина, – снизить требования к себе в первую рабочую неделю. Она рекомендовала не бросаться с головой в дела, разрешить себе более мягкий ритм и не винить за временное снижение продуктивности.

