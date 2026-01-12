В России готовы запретить сайты-двойники с данными Росреестра о недвижимости

Tекст: Катерина Туманова

По словам Кошелева, такие сайты копировали интерфейс официальных порталов, что вводило граждан в заблуждение.



«Угрозы, исходящие от этих сайтов, многогранны. Самая серьезная угроза – утечка персональных данных. Человек, вводя в поисковой строке браузера «выписка из ЕГРН», получает несколько ссылок и, не проверяя адрес сайта, открывает первую из них, зачастую попадая на сайт-двойник. Не разобравшись, вводит свои персональные данные, данные банковской карты, предоставляя мошенникам свои данные», – сказал он ТАСС.

Кошелев уточнил, что персональные данные владельцев недвижимости могут использоваться для фишинга и других мошеннических действий, а несанкционированное использование информации о недвижимости способно привести к нарушению прав собственности.

Сайты-двойники зачастую используют специальные программы для сбора информации с официальных ресурсов, предлагая более удобный интерфейс и агрегируя данные из разных источников, однако гарантировать достоверность этих сведений не могут.

Депутат подчеркнул, что справки, полученные через такие сайты, не имеют юридической силы и не могут быть использованы для официальных действий. Он напомнил, что официальные сведения из ЕГРН доступны бесплатно на порталах «Госуслуг», Росреестра, Роскадастра и в МФЦ. Предложение платных услуг, по словам депутата, является признаком мошеннического ресурса.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мошенники научились красть деньги семей участников СВО через фейк-сайты фондов. В России выявили группу мошенников, которые убеждали граждан переводить деньги «на безопасные счета». Сенатор Шейкин рассказал о новых уловках мошенников с сайтами-двойниками.