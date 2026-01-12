Эксперт рассказала о праве работодателя отправить сотрудника на психосвидетельствование

«Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», – сказала Соловьева РИА «Новости».
Соловьева подчеркнула, что нововведение позволит работодателям оперативно реагировать на изменения психического состояния сотрудников. По итогам психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным осуществлять определенные виды деятельности из-за психрасстройства.
Процедура освидетельствования включает консультацию врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также проведение психопатологического обследования. Новые правила начнут действовать с первого 1 марта 2026 года.
