Politico сообщила о рассмотрении Трампом вариантов действий в Иране

Tекст: Катерина Туманова

Во вторник, 13 января, президент США Дональд Трамп будет проинформирован о вариантах развития событий в Иране, сообщили газете Politico в воскресенье два представителя его администрации.

Всё внимание приковано к следующим шагам Трампа после того, как он пригрозил нанести удар по иранскому режиму, если тот посмеет убивать мирных протестующих.

В воскресных сообщениях указывалось, что во время беспорядков погибли сотни иранцев, хотя информация об этом ограничена. Варианты, которые будут представлены Трампу, представят различные действия от точечных ударов внутри Ирана до наступательных кибератак, сказал изданию один чиновник.

Он добавил, что администрация хотела бы избежать вариантов, которые могут оказать массированное воздействие на гражданское население, поэтому предпочтительнее будут те, которые можно адаптировать для нанесения ударов по вооруженным силам Ирана.

По словам бывшего американского чиновника, администрация также рассматривает возможность отправки терминалов для спутникового интернет-сервиса Илона Маска.

«Мы могли бы усилить кампанию давления несколькими способами. Время [для принятия мер Трампом] невелико, но люди недовольны», – сказал он.

Ожидается, что Трамп не станет направлять американские войска в Иран, к тому же, по словам второго чиновника, на данный момент не планируется никаких крупных перемещений войск.

Некоторые в администрации опасаются, что действия США могут усилить напряженность на Ближнем Востоке или привести к обратным результатам в их попытке помочь растущему протестному движению. США уже располагают значительными силами в регионе.

Напомним, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство HRANA сообщало, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек. Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов и объявили в стране трёхдневный траур.

При этом Reuters объявило, что Израиль готовится ко вторжению США в Иран.