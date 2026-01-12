Долг BMW перед покупателем из Подмосковье превысил 400 млн рублей

Tекст: Катерина Туманова

Судебный спор между жителем Подмосковья и BMW начался после того, как в купленном в 2021 году за 11 млн рублей кроссовере X7 обнаружилась некорректная работа вентиляции задней части передних сидений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Владелец автомобиля обратился в суд с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль. Представители BMW отказались исполнять судебное решение и выплачивать неустойку в размере стоимости автомобиля, сославшись на уход концерна с российского рынка.

Претензии покупателя авто дошли до Верховного суда, который поддержал истца и отправил спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

За время затяжных разбирательств сумма долга BMW продолжила расти из-за начисления законной неустойки. На сегодняшний день, по данным источника, долг BMW перед покупателем превысил 400 млн рублей, а ситуация остается беспрецедентной для российского автопрома.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей оказался и BMW. Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.