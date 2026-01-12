Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы морозами

Tекст: Катерина Туманова

Во вторник количество осадков уменьшится, а температура понизится до –5... –10 градусов. В среду прогнозируется кратковременный снег и дальнейшее понижение температуры. В четверг и пятницу ночные морозы усилятся до –10... –15 градусов, днем ожидается от –7 до –12.

«В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу до –13…–18, в воскресенье до –18…–23, после полудня не выше –10…–15», – написал он в Telegram-канале.

По предварительным расчетам специалиста, 19 января ожидаются традиционные Крещенские морозы с понижением температуры до –20... –25 ночью, а 20 и 21 января ночные температуры могут достигнуть –25... –30.

Днем будет –12...–17, что на 15 градусов ниже климатической нормы. По мнению Тишковца, такие морозы могут продлиться неделю, но прогноз позднее будет уточняться, предупредил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, накрывший Москву снежный циклон показали из космоса. Синоптик Леус 11 января сообщил о приближении южного циклона к Москве. Он же заявил, что в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.