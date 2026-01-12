  • Новость часаПутин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    В Британии озвучили характеристики новой ракеты для ВСУ
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    12 января 2026, 01:15 • Новости дня

    Президент США пригрозил Кубе и призвал поскорее заключить с ним сделку

    Президент США пригрозил Кубе и призвал поскорее заключить сделку

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выступил в воскресенье с очередным предупреждением в адрес правительства Кубы, близкого союзника Венесуэлы, призвав поскорее заключить с Вашингтоном сделку.

    Куба, являющаяся крупным получателем венесуэльской нефти, теперь лишена этих поставок, поскольку американские войска продолжают захватывать танкеры, стремясь контролировать добычу, переработку и глобальное распределение нефтепродуктов страны, напомнило Assosiated Press (AP).

    Трамп заявил в социальных сетях о  том, что Куба долгое время жила за счет венесуэльской нефти и денег и предлагала взамен безопасность, но больше этого не будет.

    «Больше не будет нефти и денег, поступающих на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не поздно», – написал Трамп, не уточняя, о какой сделке он вещает.

    Спустя несколько часов президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил в социальных сетях, что «те, кто превращает всё в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют морального права указывать пальцем на Кубу ни в каком смысле».

    Трамп и высокопоставленные чиновники администрации заняли всё более агрессивную позицию по отношению к Кубе, которая экономически держалась на плаву благодаря Венесуэле.

    Задолго до ареста Мадуро масштабные отключения электроэнергии парализовали жизнь на Кубе, где люди вынуждены были стоять в очередях на заправках и в супермаркетах на фоне самого тяжелого экономического кризиса на острове за последние десятилетия, отметило AP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент. Трамп также высказался о том, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент США восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом». Однако президент Кубы Диас напомнил, что Гавана будет до последней капли крови защищать свободу.

    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    11 января 2026, 03:50 • Новости дня
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп велел военным США разработать план возможного вторжения в Гренландию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

    По данным Daily Mail, командующим силами специальных операций поручили подготовить соответствующую военную стратегию, передает РИА «Новости».

    При этом часть американских военных руководителей выступает против этой инициативы. Главным сторонником плана, по данным источников, выступает советник Трампа по политике Стивен Миллер.

    Газета отмечает, что среди европейских чиновников усилилась обеспокоенность возможной реализацией операции до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения национальной безопасности, а не арендовать ее. Миллер также заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него является честью сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    10 января 2026, 06:56 • Новости дня
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    10 января 2026, 19:39 • Новости дня
    Рубио объяснил выход США из международных организаций

    Рубио назвал причину выхода США из 66 международных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После подписания Дональдом Трампом меморандума о выходе США из 66 международных организаций, госсекретарь Марко Рубио объяснил причину подобного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил причину выхода Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру.

    «Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», - заявил Рубио.

    Он отметил, что последует дальнейший пересмотр участия США в различных международных организациях, однако не уточнил, о каких учреждениях идет речь. По словам Рубио, Соединенные Штаты больше не намерены финансировать организации, которые не способны обеспечить результаты, подотчетность или уважение к национальным интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из 66 международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.

    Также Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры.

    Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.

    9 января 2026, 08:42 • Новости дня
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    11 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

    Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

    Tекст: Вера Басилая

    Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

    Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

    По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

    «Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине, сообщает Politico.

    По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

    По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

    Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

    Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

    Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.

    11 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп восхитился идеей назначить американского государственного секретаря Марко Рубио кубинским «президентом».

    Трамп, реагируя на пост в соцсетях с предложением назначить Рубио «президентом Кубы», написал, что это была бы «отличная идея», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», кубинское руководство, по его мнению, переживает критический момент.

    10 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    10 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США

    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Активизация США в отношении Венесуэлы и Гренландии вызвала опасения в Оттаве, что страна может стать очередной целью Вашингтона, отмечают западные СМИ.

    Военная операция США в Венесуэле и высказывания Дональда Трампа о планах аннексии Гренландии встревожили власти Канады, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что до этого Оттава считала, что интерес Вашингтона к северному соседу угас из-за занятости внутренней и торговой политикой.

    Однако захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и активизация американской риторики по установлению контроля над Гренландией заставили канадцев серьезно воспринимать заявления Трампа о возможности включения их страны в состав США. Агентство пишет, что Канада обладает теми же стратегическими характеристиками, что и Гренландия, и также входит в НАТО.

    Трамп многократно поднимал вопрос о присоединении Гренландии к США, предлагал ее выкупить и в марте 2025 года говорил об аннексии, угрожая Копенгагену торговыми пошлинами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла эти претензии, подчеркнув, что остров остается частью королевства.

    Ранее Трамп также призывал Канаду стать 51-м штатом США и называл бывшего премьер-министра Джастина Трюдо губернатором. Канадские власти неоднократно отвергали возможность присоединения к США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    В ответ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Мировые СМИ отметили, что действия США в Венесуэле и заявления по Гренландии разрушают их собственный глобальный порядок.

    10 января 2026, 02:20 • Новости дня
    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее

    Трамп: Гренландия должна стать собственностью США

    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности… Страны должны владеть, и защищают они именно собственность, а не аренду. И нам придётся защищать Гренландию», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент отметил, что пока не ведутся переговоры о покупке острова, однако Штаты готовы предпринять шаги по автономной датской территории, невзирая на мнение Копенгагена. «Прямо сейчас мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии – нравится им это или нет», – сказал Трамп.

    Глава Белого дома также подчеркнул, что предпочел бы заключить договоренность с Данией «простым путем», но если не получится, США готовы действовать «сложным».

    Трамп добавил, что любит Данию, но считает, что исторические события не дают Копенгагену права на владение Гренландией: «Тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией. Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него честь сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    11 января 2026, 13:45 • Новости дня
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских столицах обеспокоены отсутствием реакции Североатлантического альянса на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщают СМИ.

    Молчание руководства НАТО по поводу заявлений Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность у европейских чиновников, сообщили источники Financial Times, передает ТАСС.

    Они считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности Соединенных Штатов в отношениях с союзниками.

    Неназванный депутат ЕС отметил, что генсек НАТО Марк Рютте должен был стать человеком, на которого Европа может опереться, но «он не должен быть таким молчаливым».

    Другой чиновник НАТО заявил, что подобные вопросы сложно обсуждать внутри альянса, но, если этого не делать, создается впечатление согласия со сложившейся ситуацией.

    Сам военный блок не делал официальных заявлений по этому поводу.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    9 января 2026, 03:01 • Новости дня
    Президент США заявил о скором крахе Кубы, которая «висит на волоске»

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время разговора с ведущим Хью Хьюиттом в шоу The Hugh Hewitt Show президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, не пора ли усилить давление на Гавану, заявив, что остров «висит на волоске» и режим переживает критический момент.

    По словам Трампа, не возможно оказывать большее давление без того, чтобы «не ворваться и не разнести все на куски», передает портал Cibercuba.

    Эти слова американский президент сказал в тот момент, когда описал Кубу как страну, «находящуюся в большой беде» и близкую к тому, чтобы опуститься на самое дно.

    Трамп напрямую связал хрупкость кубинской системы с потерей внешней поддержки, настаивая на том, что «жизнь» режима зависит от Венесуэлы. В своем ответе он изобразил Кубу как игрока, который в течение многих лет поддерживал себя благодаря нефти и деньгам, поступающим из Каракаса, и предположил, что эта поддержка, видимо, ослабла.

    Когда Хьюитт спросил, может ли Мигель Диас-Канель «пасть», как это может произойти с лидерами в других кризисных ситуациях, например, с Али Хаменеи, верховным лидером Ирана, Трамп ответил утвердительно.

    «Да... У Кубы действительно большие проблемы», – сказал он, признав, что на протяжении десятилетий Кубе предсказывался крах, которого не произошло.

    В заключение он высказал мысль, которую многие кубинцы слышали в разных вариациях и которая уязвляет своей привычностью о том, что «у них были проблемы в течение 25 лет... но я думаю, что они довольно близки».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро. Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    9 января 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что поддерживает идею о новых санкциях против России, но надеется, что их не придется вводить, так как США и так в отношении Москвы применяют достаточно жесткие рестрикции.

    «Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

    По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом он добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

    Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

    Он ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

    Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

