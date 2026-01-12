Сомнолог Полуэктов дал советы по восстановлению сна после долгих выходных

Tекст: Катерина Туманова

«Чтобы вернуть привычный режим сна, его нужно просто начать соблюдать. Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты – они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие, а просмотр новостей будоражит сознание», – сообщил он РИА «Новости».

Врач отметил, что физическая активность позднее 22 часов мешает выработке мелатонина, так как в это время начинается «внутренняя ночь». Он подчеркнул, что важно тщательно организовать спальное место: в спальне не должно быть телевизора, чтобы не возникало соблазна смотреть его ночью.

Освещение должно быть минимальным – не обязательно полной тьмой, но и не слишком светло.

