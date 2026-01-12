  • Новость часаПутин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    В Британии озвучили характеристики новой ракеты для ВСУ
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    12 января 2026, 00:07 • Новости дня

    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений

    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    11 января 2026, 14:27 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление главы Минобороны Британии о «похищении» Путина
    Захарова высмеяла заявление главы Минобороны Британии о «похищении» Путина
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра обороны Британии о «похищении» Владимира Путина, назвав его «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Министерства обороны Британии Джона Хили о «похищении» президента России, передает ТАСС. Захарова заявила журналистам: «Влажные фантазии британских извращенцев».

    Ранее Джон Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. По словам Хили, это позволило бы «привлечь российского президента к ответственности».

    Дипломат отметила, что подобные заявления британских властей выглядят абсурдно и не имеют отношения к реальности.

    Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал заявления Владимира Зеленского о его похищении попыткой сорвать процесс мирного урегулирования.

    11 января 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Захарова: Организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    11 января 2026, 21:19 • Новости дня
    Telegraph: Захват танкера «Маринера» был сигналом Трампа Путину по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Захват американскими властями танкера «Маринера» под российским флагом стал сигналом президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину для ускорения урегулирования конфликта на Украине, сообщает The Telegraph.

    Захват нефтяного танкера «Маринера» шедшего под российским флагом, стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, передает The Telegraph.

    Источники газеты сообщили, что Трамп устал от переговорной стратегии Москвы по Украине и намерен подтолкнуть Россию к урегулированию. В публикации отмечается, что захват танкера и поддержка законопроекта о санкциях стали частью давления со стороны США.

    Один из собеседников издания заявил: «Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился».

    Другой источник добавил, что стратегия России на переговорах вызывает у Трампа усталость. По его словам, администрацию США утомляет схема «два шага вперед, один шаг назад», когда российская сторона затягивает процесс, либо прекращая переговоры, либо усиливая давление.

    Газета также пишет, что Вашингтон все больше склоняется к позиции европейских союзников, считая, что Россия намеренно затягивает урегулирование. Собеседники заявляют, что Трамп разочаровывается в Путине и усиливает давление, чтобы добиться результатов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Власти США заявили о готовности продавать нефть России.

    Министерство иностранных дел России выразило протест после вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    11 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за лавин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Ограничения введены с 05.20 11 января 2026 года и будут действовать до особого распоряжения. Причиной стали рекомендации пограничной полиции Грузии и невозможность обеспечить безопасный проезд, передает РИА «Новости».

    «В связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 05.20 11 января 2026 года до особого распоряжения», – сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

    Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пропускной пункт «Верхний Ларс» и остается единственным сухопутным маршрутом между Россией, Грузией и Арменией. В зимний период трасса регулярно закрывается из-за снегопадов и угрозы лавин.

    11 января 2026, 23:10 • Новости дня
    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за саботаж Долиной решения суда

    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за перенос передачи жилья Дольной

    Tекст: Катерина Туманова

    История с квартирой в Хамовниках для Полины Лурье получила очередную отсрочку из-за отсутствия необходимых документов у представителя Долиной, да и самой певицы в пределах стран, что, по мнению адвоката Сергея Жорина, может обернуться уголовным делом.

    «Если в результате неисполнения решения суда со стороны Долиной Лурье понесет какие-то убытки, она вправе эти убытки компенсировать, взыскать с Долиной. Кроме того, если возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то за это, кроме известных всем ограничений (на выезд за пределы России, права на управление транспортным средством и так далее), предусмотрена также уголовная ответственность», – пояснил юрист порталу Woman.ru.

    Жорин признался, что сомневается в готовности сторон доводить до этого, однако  «саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно», подчеркнул он.

    Напомним, в пятницу, 9 января, защитница Долиной Мария Пухова сообщила, что покупательница квартиры отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Позже Пухова уточнила, что Долина не смогла лично присутствовать на передаче квартиры, так как находится за пределами России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры, но в январе Лурье ключи от купленной квартиры так и не получила. Адвокат Лурье обвинила Долину в нарушении процедуры передачи квартиры в Москве, заявив о готовности привлечь приставов к выселению певицы.

    11 января 2026, 22:20 • Новости дня
    Старейшая жительница России Нафиза Жарылгапова умерла в 111 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Нафиза Жарылгапова из Самарской области была последним человеком в России, который родился до начала Первой мировой войны, о ее смерти сообщил правнук Арслан Дауенов.

    Нафиза Жарылгапова родилась 6 июля 1914 года в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, за три недели до начала Первой мировой войны. Ее жизнь прошла через революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну и перестройку, рассказали ГТРК «Самара».

    В конце 1920-х годов семья Жарылгаповой переехала в РСФСР, сначала в Оренбургскую, а затем в Самарскую область. Жизнь она посвятила о семье, вырастив  пятерых детей. Её потомки живут в России и Казахстане.

    Династия Нафизы Жарылгаповой насчитывает 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука. Последние годы жизни она провела в Волжском районе Самарской области, а также поддерживала контакты с родственниками по всей стране.

    Свой 111-й день рождения она отметила среди родных, получив поздравления от официальных лиц. Последние дни провела среди самых близких людей в Уральске.

    При этом в декабря 2025 года сообщалось, что Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    11 января 2026, 12:39 • Новости дня
    Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-Грузинская дорога вновь открыта для движения легковых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Решение принято после того, как грузинские службы завершили расчистку полотна и подтвердили возможность безопасного проезда, говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «С учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 9.20 11 января 2026 года до особого распоряжения».

    В воскресенье утром МЧС сообщило, что движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии.

    11 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Telegram-канале о снятии ограничений с работы краснодарского аэропорта Пашковский.

    «Аэропорт Краснодара (Пашковский): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09.00 мск – согласно действующему NOTAM.

    Напомним, ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Краснодара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за пять часов воскресенья сбили семь БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями


    11 января 2026, 22:33 • Новости дня
    Российская саблистка Михайлова победила на этапе Гран-при в Тунисе

    Tекст: Катерина Туманова

    Алина Михайлова из России завоевала золотую медаль, одержав победу над японкой Мисаки Эмурой в финале Гран-при в Тунисе.

    Российская спортсменка Алина Михайлова одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Тунисе, передает ТАСС.

    В финальной встрече Михайлова сразилась с японкой Мисаки Эмурой и выиграла со счетом 15:10.

    Другие российские саблистки на этом этапе не смогли пройти дальше 1/8 финала. До этой стадии дошли Яна Егорян и Милена Сергеева, а Ольга Никитина и Эвелина Попова завершили выступление после 1/16 финала.

    Соревнования проходили в Тунисе с 9 по 11 января. Российские спортсмены были заявлены в нейтральном статусе, это позволило им принять участие в международном турнире.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская саблистка Яна Егорян в июле 2025 года выиграла золото на чемпионате мира. Саблистка Михайлова выиграла «золото» на ЧМ среди юниоров в Китае в апреле 2025 года.


    11 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с начала снегопада

    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с 8 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 1 млн кубометров снега собрали в Москве после начала сильного снегопада в городе 8 января, сообщили в комплексе городского хозяйства городской мэрии.

    «На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», – сообщает ТАСС.

    При этом синоптик Леус сообщил о приближении южного циклона к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков. В Москве высота сугробов превысила климатическую норму. Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада.


    11 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Погибшей при атаке БПЛА на Воронеж 10 января стала школьная учительница

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Воронежа выразила соболезнования семье Дины Дубининой, учительницы русского языка и литературы, которая получила ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов.

    Как сообщал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев, врачи успели сделать операцию, боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжёлыми.

    В администрации Воронежа рассказали, что Дина Леонидовна Дубинина родилась в Советском районе Курской области, окончила там государственный университет. С 2019 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже.

    «Дина Леонидовна пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей. Управа района на постоянной связи с семьей Дины Леонидовны, оказывается вся необходимая помощь ее близким», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, При атаке БПЛА на Воронежскую область 10 января пострадали четыре человека, также получила повреждения Воронежская православная гимназия, директор которой рассказал о последствиях повреждений.

    12 января 2026, 00:20 • Новости дня
    Маркетплейс снял с продажи ветпрепарат после сообщений об отравлениях подростков

    Ozon снял с продажи ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Ozon скрыл препараты с габапентином и временно ограничил их продажу после жалоб на массовые отравления подростков, которые их употребляют ради наркотического эффекта.

    Компания Ozon вынуждена была скрыть некоторые ветеринарные препараты с витрины маркетплейса после сообщений о массовых отравлениях подростков, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании отметили, что ведется повторная проверка этих товаров, до  завершения которой препараты временно недоступны для покупки.

    «Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», – сообщили в пресс-службе Ozon.

    Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о случаях массовых отравлений подростков ветеринарными препаратами, приобретенными через маркетплейсы.

    «Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. При этом подростки прямо рассказывают об опыте употребления и «кайфе» в сети», – сообщил Telegram-канал «Москва Сегодня».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года маркетплейсы вынуждены были убрать из ассортимента «освежители для мозга». Подростки массово скупали аромаингаляторы и вдыхали их по аналогии с наркотическими веществами.

    11 января 2026, 23:40 • Новости дня
    Дополнительные ограничения полетов введены в аэропорту Геленджика

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о введении дополнительных временных ограничений в аэропорту города Геледжик.

    «Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика  принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с утра воскресенья в аэропортах Кубани задержались 45 рейсов. Силы ПВО за пять часов воскресенья сбили семь БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями


    12 января 2026, 00:35 • Новости дня
    Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

    «Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

    Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.


    12 января 2026, 00:47 • Новости дня
    День работника прокуратуры России и День «Работай усерднее» отмечается 12 января

    День работника прокуратуры России отмечается 12 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 12 января, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    Профессиональный праздник День работников прокуратуры России отмечается 12 января с 1996 года, в соответствии с Указом президента от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

    Президент Борис Ельцин постановил для профпраздника эту дату оттого, что 12 января 1722 года указ императора Петра Великого учредил пост генерал-прокурора, положив начало институту российской прокуратуры.

    Как заметил в поздравлении президент России Владимир Путин, в работе сотрудников прокуратуры нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей.

    В первый рабочий день года отмечается и День «Работай усерднее» или Work Harder Day – неофициальный праздник-вдохновение, напоминающий о важности активной работы и усердия ради продуктивности и достижений.

    Если же включиться получается не очень хорошо, можно отпраздновать День горячего чая – ещё одного торжества 12 января, которое дарит тепло, компанейское настроение, душевные беседы и вдохновение трудиться.

    Ну и если даже чай не помогает, можно попробовать отпраздновать День посадки внутреннего дерева – это личностно ориентированный символический праздник, который отмечают 12 января ради саморазвития и работы над собой. В этот праздник принято размышлять о внутреннем состоянии и «внутреннем дереве», которое состоит из корней (род), ствола (опоры), ветвей (возможностей) и листьев (достижения).

    Кроме того, 12 января в США отмечают День фармацевта, в Индии – День молодежи, в Танзании – День Занзибарской революции.

    Именинники 12 января Ирина, Мария, Тимон, Давид и Иосиф.

